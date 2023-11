Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña y ya no oculta su intención de liderar la oposición de cara al balotaje. Tras el pacto con Javier Milei, el expresidente redobló los esfuerzos por marcarle la cancha al libertario, con un nivel de exposición que parece intentar opacar la figura de quien ocupó el segundo lugar en las elecciones generales. Este miércoles, durante el 13° Foro de Negocios ABECEB, que se desarrolló en el Faena Art Center de la Ciudad de Buenos Aires, el fundador del PRO ratificó su apoyo a la ultraderecha en la segunda vuelta y aseguró: "Somos el cambio o no somos nada". En esa línea, sostuvo que Milei es "lo nuevo, que tiene la intencionalidad de un cambio" e indicó que "va a aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante", a pesar de que el mismo referente de La Libertad Avanza desmintió haber realizado concesiones. Además, Macri criticó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, por su gestión como ministro de Economía e incluso por su anterior rol al frente de la Cámara de Diputados.

En el panel Una nueva era para la construcción del poder global, en el que estuvo acompañado por el expresidente de España Mariano Rajoy, Macri desplegó su batería habitual de cuestionamientos a los gobiernos "populistas", con elogios a la gestión de su interlocutor. Pero después se dedicó a hacer campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.



"Yo no tengo dudas. Lo dije cuando presenté (el libro) Primer tiempo: somos el cambio o no somos nada. Por eso yo voto Milei", sentenció el exmandatario. No fue la única frase que Macri reflotó de la añeja campaña de Patricia Bullrich. Sobre el final, incluyó parte de la consigna que la excandidata repitió como un mantra y que tras la primera vuelta se ha convertido en el leitmotiv de LLA. "Siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, cuando lo que soñamos es terminar con los privilegios de unos pocos. Miedo nos tiene que dar seguir así. La Argentina es el único país del mundo que no ha parado en su decadencia por más de medio siglo. Y esto hay que terminarlo, aquí y ahora. Y como decía Patricia, tiene que ser para siempre".

Luego de erosionar la figura de Horacio Rodríguez Larreta hacia las PASO y de hacer declaraciones ambiguas que pusieron en duda su apoyo a Bullrich en las generales, Macri busca ponerse la campaña de Milei al hombro, pero desde una perspectiva particular... En el balotaje "uno vota en contra del que no quiere que sea presidente", dijo. La altísima exposición del exmandatario contrasta con su rol hasta hace pocas semanas, cuando realizaba apariciones públicas esporádicas. Ahora, Macri parece decidido a que sus propias propuestas tomen protagonismo. Así lo dejó claro sobre el final de la conferencia: aseguró que Milei es "lo nuevo, que tiene la intencionalidad de un cambio y que va a aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante".

Macri también apuntó contra el candidato de Unión por la Patria. Tras repasar la carrera política de Massa y acusarlo de aliarse al kirchnerismo en la previa de "las 14 toneladas de piedras que nos tiraron por una pequeña reforma", Macri dijo que "votarlo a él es votar todo ese horror que ha condenado a la Argentina a veinte años de atraso, salvo los cuatro nuestros". Massa representa, según el líder del PRO, "una manera de hacer política oscura, prepotente, mafiosa, corporativa". También criticó la gestión del ministro por los altos índices de inflación y aseguró que en su paso por la Cámara baja habría conseguido "diputados para voltear al procurador, para hacerle juicio político a la Corte, o sea, tratando como hace el populismo de debilitar las instituciones".



Sobre la virtual ruptura de Juntos por el Cambio, el descontento de dirigentes de LLA y las acusaciones cruzadas de traición en cada espacio tras su pacto con Milei, prefirió no hablar. Sí, en cambio, se refirió al lugar que deben tener quienes estén dispuestos a conducir un país. En ese sentido, dijo que "los líderes" necesitan resistir "el facilismo, el hacer lo políticamente correcto" para negarse a expandir el gasto fiscal. "Los locos que tenemos esta vocación y que no vamos al gobierno a enriquecernos tenemos que tener los cojones de decir que no", aseguró.

"Creo que el populismo se inventó en la Argentina", disparó Macri antes de explicar el funcionamiento de esos gobiernos. "Se gastan todas las reservas -dijo-. Y cuando se les acaba le dan a la maquinita y le echan la culpa a que cuando hay inflación y los precios crecen, según su manual, son los supermercadistas. Cuando congelan las cosas, segundo manual, los señores petroleros que quieren ganar plata, entonces no venden la nafta porque no tuvieron precio para invertir, se quedan sin energía, las empresas que distribuyen energía colapsan y siempre el poderoso es el culpable".

En otro pasaje de su intervención, Macri se jactó de haber logrado "grandes avances" en la integración internacional durante su Presidencia y lamentó que el gobierno del Frente de Todos haya retirado la intención de la Argentina de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Gracias a mi amigo Donald (Trump), estábamos primeros en la lista", dijo. De acuerdo con el exmandatario, "para integrarse uno tiene que ser miembro de la mayor cantidad de clubes", un requisito que no valdría para los BRICS, a quienes Rajoy despreció por tener "cierto tufillo anti-occidental", por lo que deseó "que el país no tome finalmente ese camino".