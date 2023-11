La orquesta rosarina The Rock and Rule Swing Band presenta su show con un repertorio basado en el estilo surgido en la década del 90, a nivel mundial, denominado “Neo Swing”, que consigue rescatar el viejo espíritu divertido, y a la vez de alta calidad musical, de las viejas Big Bands de las décadas del 30 y 40, pero con cierta renovación, otorgada por la mezcla del viejo swing de aquellas épocas. Además, combinan con otros géneros musicales como el Rockabilly y algunos subgéneros del rock and roll, así como también con toques de música latina. (Hoy, a las 21 hs, en el Complejo Cutural Atlas)