Finalmente, once días después de las elecciones, la justicia electoral convalidó los resultados. El candidato de Unión por la Patria, Julio Alak, se impuso por 566 votos al de Juntos por el Cambio y será el próximo intendente de la ciudad de La Plata, a partir del próximo 10 de diciembre.

Alak, que de esta manera gobernará su quinto período, festejó tres veces: la noche del domingo 22, con el escrutinio provisorio, el lunes pasado, cuando concluyó el escrutinio definitivo y ayer jueves, tras la apertura de 79 urnas reclamada por Garro, que sigue sin reconocer el resultado y, como contrapartida, reclama la apertura de todas las urnas. La decisión recae sobre los tres miembros de la junta electoral, el juez Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Suprema Corte Sergio Torres y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Lemos Arias.

La junta electoral que integran esos tres miembros aceptó abrir las 79 urnas por el margen acotado de diferencia entre Alak y Garro. Así fue que durante el jueves se hizo el escrutinio, pero el resultado no arrojó una modificación sustancia respeto de los números ya escrutados en el proceso provisorio. En la revisión se encontraron dos urnas sin boletas de ningún partido. Sin embargo, sí estaban las actas correspondientes, que la justicia electoral dio por correctamente firmadas por las autoridades de mesa y por todos los fiscales partidarios, sin observaciones, enmiendas o tachaduras.



Juntos por el Cambio pidió la nulidad de esas dos urnas pero la Junta Electoral lo rechazó sobre la base jurisprudencial de que, si existen actas, la urna es válida. "De hacer lugar a lo solicitado se estaría afectando la verdadera voluntad del elector que ha quedado plasmada en las actas de mesa, suscriptas por todos los actores involucrados, y que no cuentan con ningún tipo de defecto formal, ni fueron impugnadas u objetadas por ninguna de las agrupaciones", dice el documento al que tuvo acceso Buenos Aires/12.

"En ningún caso los fiscales actuantes en el recinto han realizado requerimiento alguno en relación a las medas cuya apertura ahora se solicita", expresa el texto. "En otros términos, la aliana impugna la validez de actas que fueron suscriptas y consentidas por sus fiscales en dos oportunidades: una en cada mesa receptora de votos al realizarse el escrutinio respectivo y, en una segunda oportunidad, en el escrutinio definitivo realizado por esta Junta."



Otro pedido de Juntos por el Cambio fue la apertura de todas las urnas de La Plata. También fue rechazado por extemporáneo: el tiempo para ese tipo de solicitudes venció el martes a las 18. La Junta dijo que los plazos de revisión electoral son rígidos, lo cual permite que una etapa dé paso a la siguiente. Así lo fundamenta el texto: "Más allá de la extemporaneidad del planteo, requerir la apertura de la totalidad de las urnas desnaturaliza complementamente el procedimiento electoral y pone en tela de juicio la transparencia de los procesos electorales; extendiendo indefinidamente la finalización del escritunio definitivo". Más todavía: "Efectuada la apertura de la totalidad de las mesas requeridas, la diferencia inicial entre una otra agrupación no se revierte".



La historia



El miércoles a las 16, los candidatos a intendente Julio Alak y Julio Garro fueron citados por la junta electoral. Allí, Alak no manifestó reparos a la apertura de las 79 urnas reclamada por su rival, último recurso de Garro, que se negó a reconocer el triunfo tras el final del conteo definitivo que, el lunes pasado, dio ganador a Alak por apenas 849 votos. “Abran todas las urnas que quieran, yo no hago trampa”, le había mandado decir un día antes. Luego, mostró la misma actitud ante el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

La apertura de las urnas recurridas comenzó a las 9 de la mañana. Las urnas de los circuitos históricamente refractarios al peronismo fueron abiertas durante la mañana, de manera que las chances de Garro de revertir el resultado fueron decreciendo con el paso de las horas.

La primera sorpresa se encontró en la correspondiente a la mesa 1528 de la escuela 25 de la localidad de Abasto. Allí estaban los sobres pero no las boletas. La cantidad de sobres coincidía con la cantidad de votantes que figuraban en las planillas de autoridades de mesa y fiscales de todas las fuerzas. La ley electoral es clara en estos casos: si no hay contradicción, vale lo que consta en las planillas. Sin embargo, en el conteo provisorio, en esa mesa, todas las fuerzas tienen cero votos, de manera que lo ocurrido, afirman, no debería alterar el conteo.

Consultadas al respecto, las autoridades señalaron que “un fiscal de JxC se llevó las boletas”. En esa mesa, los documentos indican que Alak se impuso por sobre el actual intendente 118 votos a 67. Las otras mesas de esa escuela tienen números similares. El procedimiento indica que, terminado el conteo y firmadas las actas, sobres y boletas se guardan en la urna y la urna se entrega cerrada al correo. Lo ocurrido implica una falta, por distracción o desconocimiento, de las autoridades de mesa, y un perjuicio para Alak, que habría aumentado su diferencia a favor sin esta irregularidad, que sus fiscales no supieron impedir. Algo similar ocurrió en la mesa 752 de la escuela 28 de la localidad de Los Hornos. Los certificados coinciden y llevan las firmas que los hacen válidos, pero la urna estaba vacía.

"Esta es una de las granadas que nos dejó Garro", analiza una fuente consultada. "Ya habíamos visto algo de esto en las PASO." Abasto es una de las periferias rurales de la ciudad, delimitada por las rutas 2 y 36, y Los Hornos, donde antiguamente se producían los ladrillos para la construcción de la ciudad, es una localidad de clase trabajadora. En ambas, el peronismo suele obtener buenos resultados. “¿Cuál sería el negocio de ensuciar una mesa ganada, con las actas firmadas?”, se preguntaban.

Conteo oficial

El conteo en sí había finalizado el lunes en el hipódromo. El recuento de nativos, realizado en el Pasaje Dardo Rocha le había dado a Garro una ventaja de 4100 votos, que coincidían con los números que manejaba el entorno de Alak. Desde allí, la atención se trasladó al hipódromo, donde se desarrolló el recuento de votos de migrantes. En esa instancia, Alak logró una diferencia de 4949 sobre su competidor, lo que arrojaba una diferencia neta de 849 votos a su favor.

Inmediatamente, los militantes que esperaban afuera, apenas recibieron las novedades por Whatsapp, comenzaron a entonar la marcha peronista. Alak fue recibido por el gobernador y saludado por el presidente, entre otras personalidades de la política. La elección parecía concluida, pero no.

Quien no saludó al ganador fue Julio Garro, que además reclamó esa misma tarde la apertura de 79 urnas recurridas, en una decisión que no compartió ni consultó con ningún integrante de su mesa política. El miércoles siguiente, como se explicó líneas arriba, la justicia hizo lugar al planteo del todavía intendente, Alak no objetó la decisión y la resolución se demoró hasta las últimas horas del jueves.

Cantar “fraude”, el manual de las derechas

Como Donald Trump en EEUU en 2020, como Jair Bolsonaro en Brasil hace un año, durante todos estos días, Garro intentó desacreditar el sistema electoral y sembrar sospechas de fraude: “empiojar”, en criollo. Su conducta, como venimos anunciando, unilateral y no compartida por el resto de su espacio, se debería a un conjunto de razones.

Una, los problemas judiciales y administrativos que podría enfrentar, de comprobarse las irregularidades que, tanto la oposición como los trabajadores municipales, denunciaron a lo largo de estos años. “Ni siquiera tuvimos la clave del sistema RAFAM para auditar al ejecutivo, como corresponde por carta orgánica”, afirma un concejal. Es decir que Garro, más allá de que se veía venir la derrota en las últimas semanas, no se la podía permitir. Por eso, tal vez en shock, no la reconoce todavía.

Dos, se trata de una derrota de enorme peso político y simbólico para lo que hasta hace poco fue la coalición JxC. La Plata es la capital, es el segundo distrito más poblado de la provincia y cuenta con un enorme presupuesto. En un momento de repliegue del macrismo, hubiera sido fundamental contar con ese otro refugio, además de la ciudad de Buenos Aires.

Tres, sirve para enrarecer el clima, a menos de tres semanas del balotaje en el que la ciudadanía deberá ungir presidente a Sergio Massa o Javier Milei. La sospecha de fraude, que los trolls achacan al “kirchnerismo”, daña el sistema democratico y predispone negativamente a los electores. Si no se puede ganar, el objetivo es cuestionar el resultado. Anticipadamente.

Si la primera razón esgrimida es preocupación exclusiva de Garro, las otras dos explican la importancia del tema para el ex presidente Mauricio Macri.

Según fuentes platenses, Garro y Macri estuvieron en contacto permanente toda la semana y en especial durante la última jornada. Eso explica que Garro no haya consensuado ninguno de sus polémicos pasos con quienes fueron sus aliados hasta ayer y que quienes militaron y gobernaron con él guarden llamativo silencio. Recibía -recibe, todavía- órdenes. Y el resto, si lo cruza, teme irritar a Macri.

El otro dato es que Garro tenía previsto trabajar para Milei de acá al 19. Ahora le surge otro problema adicional: ¿cuánto del aparato municipal respondera a las órdenes del intendente saliente?

Confesión de parte

Durante la campaña, partidarios de Garro fueron denunciados por mandar a romper y robar material de campaña de su rival y amenazar a sus militantes. Luego llamaron desesperadamente a votantes de LLA a cortar boleta a su favor. Durante la jornada de elecciones, llenaron los cuartos oscuros de boletas de UxP a las que les faltaba el último cuerpo de la derecha, el del intendente.

Pero lo ocurrido en la mesa 1528 es, en términos jurídicos, una confesión de parte. La mesa pertenece a una escuela en la que Alak ganó todas las mesas, en un circuito, Abasto, históricamente favorable al peronismo. Las actas llevan todas las firmas correspondientes, tanto de autoridades como de fiscales. También de JxC. La cantidad de sobres coincidía con la de votantes y no se observaban alteraciones.

¿Para qué se llevó las boletas el fiscal de JxC, como contaron las autoridades de mesa? De máxima, para impugnar una mesa favorable a Alak. De mínima, para tener un video que permita armar una fake news que acusa al kirchnerismo de fraude. Lo intentó la ex gobernadora María Eugenia Vidal horas antes de que la justicia electoral terminase con la polémica.