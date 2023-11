El turista francés de 77 años que ayer falleció en una comisaría de Retiro cuando realizaba la denuncia por el robo de una mochila en proximidades a la Terminal de Ómnibus de ese barrio porteño, sufrió una "muerte súbita" producto de una cardiopatía, según se estableció en la autopsia, informaron hoy fuentes judiciales.



Los profesionales de la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense que esta mañana realizaron la autopsia de André René Meteir (77), informaron que el golpe en la cabeza que la víctima se hizo cuando ayer se descompuso en la Comisaría Vecinal 1A y cayó al piso, no tenía entidad para producir la muerte.



El caso, caratulado como "averiguación causales de muerte", es investigado por el fiscal Adrián Pérès de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 46. Esta tarde, la Procuración General de la Nación informó a través de su página web (www.fiscales.gov.ar) que la víctima "ha padecido una muerte súbita, en la cual se halla una patología cardiaca de antigua data que ha resultado finalmente mortal dada la posibilidad de producirse arritmias o bien una insuficiencia cardiaca aguda, resultando ambas idóneas para producir la muerte".



De acuerdo al informe judicial, el turista no presentaba "signos de violencia a excepción de la lesión hallada en la región occipital derecha que pudo haberse producido al caer el occiso al suelo", pero que dicha lesión "carece de entidad para producir la muerte por sí misma". En base a ello, los médicos concluyeron que Meteir falleció por "congestión y edema pulmonar-cardiopatía, dilatada e isquémica". De todos modos, la Procuración aclaró que aún restan los resultados de los estudios toxicológicos complementarios solicitados.



Los resultados de la autopsia son claves para el trabajo del fiscal, quien esta tarde continuaba con las diligencias en procura de identificar al ladrón que se robó la mochila del turista y en ese sentido solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad comunales y de la policía.



Más allá de las versiones cruzadas que ayer brindaban voceros de las policías de la Ciudad y de la Federal sobre dónde ocurrió el asalto --dentro de la Terminal de Micros de Retiro o en el lindero Barrio 31-- hoy, desde ambas fuerzas y desde la fiscalía ya daban por acreditado que ocurrió en la calle.



Según establecieron los pesquisas, el asalto se produjo en inmediaciones de la terminal cuando Meteir, que estaba acompañado de su esposa, fue sorprendido por un arrebatador que le arrancó su mochila. "La pareja después ingresó a la terminal para pedir ayuda y buscar un policía, que los acompañó hasta la comisaría para que hagan la denuncia", explicó la fuente judicial consultada.



Meteir ingresó a la mencionada seccional, situada en avenida de los Inmigrantes 2250, acompañado de su esposa con la intención de realizar una denuncia por el robo, pero en el interior de la oficina de la guardia sufrió una descompensación y cayó al piso. Como consecuencia de la caída, el turista aparentemente golpeó su cabeza contra el suelo, lo que le provocó una herida cortante.



Los efectivos que se hallaban en la seccional llamaron a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal médico constató el deceso. "Todavía no vimos las cámaras del interior de la comisaría que acreditarían la secuencia y en qué estado llegó el hombre, pero ya declararon dos testigos que vieron cómo se desplomó solo", dijo el vocero judicial.



Por otro lado, el fiscal Pérès también esperaba que la mujer de Meteir, que ayer estaba en estado de shock por lo sucedido, estuviera en condiciones de declarar.



La mujer fue asistida este jueves por el cuerpo único de psicólogos de la Policía de la Ciudad y desde la seccional convocaron a la Policía Turística para que vaya un intérprete y oficie de traductor entre la esposa y los especialistas. El matrimonio tiene una hija que está viviendo en la ciudad de Buenos Aires y que ayer concurrió a la comisaría para acompañar a su madre, dijeron las fuentes consultadas.