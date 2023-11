La organización feminista Mumalá dio a conocer que desde 1 de enero al 30 de octubre se cometieron 9 femicidios íntimos y 29 muertes violentas en contextos de economías delictivas en la provincia de Santa Fe. Además, hay otros 10 casos en investigación. Durante el mismo período, también se registraron 18 intentos de femicidio. En todo el país, la cifra asciende a 209 femicidios/trans-travesticidios de un total de 323 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Un caso cada 22 horas. En paralelo, la Municipalidad de Rosario presentó un informe sobre indicadores de riesgo de violencia de género y lanzó una agenda de actividades para el próximo 25N. En este contexto, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario se reúne el lunes para organizar la jornada del 25 y contra el avance de la ultraderecha, de cara a las elecciones del 19.

“En esta coyuntura política de avance de las derechas es indispensable un Estado fuerte y eficiente, que garantice políticas publicas de abordaje de las violencias y desigualdades cotidianas que sufren las mujeres y las disidencias", planteó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal Mumalá al dar a conocer los datos.

El observatorio de esa organización mostró cifras que, como cada año, resultan alarmantes. En Santa Fe hubo 9 femicidios íntimos y 29 en contextos de criminalidad organizada. En el país, fueron relevados 181 femicidios directos; 25 femicidios vinculados de niñxs y adultxs; y 3 trans-travesticidios. Además, se registraron 51 muertes violentas relacionadas a economías delictivas y a delitos comunes; 7 suicidios feminicidas; y hay otras 56 muertes violentas están en investigación. En el mismo período, se conocieron 458 intentos de femicidio.

Informe de Indicadores de riesgo

'Indicadores de Riesgo en Violencia de Género' es una investigación del Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESC, Equipo Filial CABA y sede Rosario) con la colaboración y apoyo de la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (OVD) de la Nación y la Red de Esperanza y Solidaridad - Redes de Puerto Rico.

Mariana Alonso, directora de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Municipalidad, manifestó que “los indicadores que se muestran en el trabajo son más de 24, cuyas variables están presentes en las entrevistas que se realizan cuando ingresa la situación de una víctima. El procedimiento se utiliza para contextualizar la situación y evaluar sus riesgos y consecuencias para construir en un ida y vuelta estrategias de protección junto con la víctima que se decide a emprender una ruta crítica para abordar su situación”.

En Rosario, la franja que concentra la mayor cantidad de consultantes es la comprendida entre 31 y 40 años (48%), seguida de la franja de 18 a 30 años (33%). Además, la mayoría de las mujeres que denuncian violencia de género son madres, esto se desprende de la cantidad de hijo/as al momento de la denuncia: sólo alrededor del 10% declara no tener hijos/as en ambos organismos. En la OVD el mayor porcentaje corresponde a madres con 1 hijo/a (30%), y en el Teléfono Verde a madres con 2 hijos (33%).

En cuanto al tipo de violencia, la OVD reporta que la mayor cantidad de denuncias son por violencia psicológica (94%) seguida de la física (48%); y el municipio de Rosario reporta la incidencia de la violencia psicológica en 91% de los casos, seguida de la física (84%).

Otro dato dio cuenta que en Municipalidad, al momento de solicitar asesoramiento, más del 40% no convive con el agresor. "La violencia de género no se está produciendo puertas adentro, la relación violenta persiste fuera del ámbito doméstico. La ley no estaría siendo un límite a respetar por el agresor o la propia decisión de las mujeres de cortar con un vínculo violento", expresa el informe.

Actividades

Bajo el lema #NoviembreVioleta, la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, programó actividades que buscan visibilizar y prevenir las diferentes formas de violencia de género contra mujeres y disidencias, y promover sus derechos humanos. “Como cada año, en esta fecha tan importante buscamos continuar profundizando la toma de conciencia social sobre la gravedad de la violencia de género y la necesidad de un involucramiento activo de todos los sectores”, dijo la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti.

Como parte de la agenda, el próximo viernes, a las 14:30 en el bar de la sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1000), se presenta el proyecto "Candidatas". El martes 21 a las 9, en FEXA SRL (Favario 7900) habrá un taller intensivo de carpintería en aluminio destinado a mujeres (actividad con cupos cubiertos); y el jueves 30, a las 15:00 en la sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1000), será el acto de cierre de año de la Escuela Municipal de Género y entrega de certificados. Además se presentará un material educativo sobre Prevención de la Violencia en el ámbito digital.

Asamblea

La Asamblea Lesbotrasfeminista se viene reuniendo por la "preocupación y ocupación" en el marco de las elecciones, para no retroceder en los derechos adquiridos con el avance de la ultraderecha. "Nuestros derechos están en riesgo, defendemos con tu voto", expresaron de cara al balotaje. "Nos reunimos en asamblea porque estamos en estado de alerta colectiva. Articulación y acción feminista para frenar a la derecha fascista", plantearon. Esta semana, además, realizan volanteadas en diferentes puntos de la ciudad, con las consignas #nimilei, #nivotoenblanco. Los encuentros se realizan los lunes, a las 18, en La Toma, donde también se prepararán de cara al 25N -Día internacional contra la violencia de géneros-, para seguir en las calles.