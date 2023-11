A pocas semanas del balotaje, Mauricio Macri parece haber intervenido la campaña de Javier Milei, intentando auxiliar a un candidato endeble, contradictorio y explosivo. El acuerdo al que llegaron el dirigente libertario y el ex presidente hace aún más evidente lo que ya era evidente: que ambos proponen un mismo modelo de país.



Macri intenta ordenar un polo opositor que él mismo y Patricia Bullrich, con su acercamiento al líder libertario, contribuyeron a desordenar. Con su pacto, ambas organizaciones políticas, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, suman fuerzas y al mismo tiempo las dispersan. Ello se manifiesta en las acusaciones cruzadas y en la toma de distancia, de muchos dirigentes de ambos espacios, del acuerdo alcanzado. Unos cuestionan la alianza con un candidato antidemocrático; otros la confluencia con la “casta” macrista. La estrategia de Macri parece consistir en intentar trasladar el voto duro que apoyó a Bullrich hacia Milei.

En síntesis, en el balotaje se optará entre dos proyectos diametralmente opuestos y entre dos candidatos que también se diferencian nítidamente. Por un lado, Sergio Massa, un dirigente que muestra templanza, conocimiento, capacidad de trabajo y equilibrio. Por el otro, Javier Milei, un personaje irascible, agresivo, desbordado y peligroso.

En todo proceso electoral hay núcleos duros y fluctuantes. A mi juicio, son estos últimos los que terminan definiendo las elecciones. No es fácil reunir más del 50% de los votos necesarios para ganar un balotaje. Pero si se contemplan las tensiones crecientes en las dos fuerzas que integran el polo opositor, y las características de cada candidato, lo lógico sería que ese voto fluctuante terminara orientándose mayoritariamente hacia Sergio Massa.

Tengo un optimismo razonable: creo en un triunfo pero en una elección con resultados ajustados. No hay lugar para el triunfalismo. Las elecciones se ganan cuando uno saca más votos que el oponente. Y para obtener más del 50% de los sufragios positivos se requiere que una cantidad significativa de ciudadanos y ciudadanas que votaron a otras opciones opten en el balotaje por Sergio Massa y Unión por la Patria.

Hay electores que apoyaron a Juntos por el Cambio y que no van a ir a votar en el balotaje y electores que no fueron a votar en los últimos comicios y que ahora sí van a hacerlo y presumiblemente lo harán por Sergio Massa. También es esperable que una porción del voto radical o de la Coalición Cívica vote por el candidato de Unión por la Patria o en blanco. Además, están los que apoyaron a Myriam Bregman, que resulta inimaginable que voten por Milei. Y están los electores de Juan Schiaretti, principalmente en Córdoba, donde día a día hay más manifestaciones del peronismo de esa provincia oponiéndose a votar al candidato libertario.

Mientras el escenario electoral se termina de configurar, las acciones especulativas no cesan. Es lo que sucedió con la falta de suministro de combustibles. En ese escenario, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, intimó a las petroleras y declaró que, si no se resolvía el abastecimiento, no iban a poder sacar un solo barco de exportación. Poco después, las grandes empresas del sector emitieron un comunicado donde se comprometían a “reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock hasta volver a la normalidad”.

¿Qué es lo que sucedió? Hubo un aumento del precio internacional de los combustibles, entre otras razones producto de la guerra en Oriente Medio, y algunos tomaron la decisión de vender al exterior lo que había que distribuir en el país. El aumento del precio internacional de los combustibles es un fenómeno global que no tiene porqué incidir en los precios internos y mucho menos en el abastecimiento local. El desbalance de esos precios externos con relación a los internos, que además están regulados, hace que quienes miran el negocio como prioridad excluyente especulen para que aumenten los precios en la Argentina.

Las principales empresas generaron el desabastecimiento para forzar un aumento en los precios, justo cuando llegaba a su fin el periodo de congelamiento establecido en agosto. Las compañías reclamaban una suba del 40%. Finalmente, el incremento no superó el 10% para la nafta y el gasoil.

No se puede evitar que haya especuladores, lo que sí se puede es tratar de ponerle freno a las especulaciones. Es lo que sucedió con la falta de combustibles y lo que ocurrió en las últimas semanas con la suba del dólar ilegal y la supuesta fuga de depósitos. En todos los casos, Massa reaccionó poniendo límites y desarmando las maniobras especulativas.

Durante la semana, el ministro anunció una actualización del monto máximo de los préstamos de la Anses para jubilados/as, pensionados/as y trabajadores/as en relación de dependencia implementados desde el 18 de septiembre pasado. Pasaron de 400 mil a 600 mil pesos en los primeros dos casos y hasta un millón de pesos en el último. Los préstamos pueden ser devueltos en 24, 36 o 48 cuotas y el objetivo es contribuir a que los beneficiarios de esta medida aumenten sus niveles de consumo con el correspondiente impacto en el mercado interno.

También se anunció la prórroga por dos años del acceso al beneficio jubilatorio sin haber alcanzado la edad mínima. Comprende a mujeres de 55 a 59 años y a varones de 60 a 64 años que cuenten con los 30 años de aportes realizados y no tengan empleo al 30 de junio de 2023. Los beneficiarios recibirán el 80 por ciento del haber previsional y al cumplirse la edad de jubilarse pasarán a cobrar automáticamente la totalidad del monto correspondiente.

Además, Massa adelantó que, en caso de ganar el balotaje, desde el 15 de diciembre implementará un plan para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as de plataformas de delivery, incluyendo el acceso a una ART o prestación similar, obra social y el derecho a una jubilación. También anunció que la empresa Trenes Argentinos comenzará a construir 25 espacios de descanso para estos trabajadores/as. Se harán en estaciones de trenes del AMBA y dispondrán de diversos servicios.

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria toma medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de distintos sectores de la sociedad. Actúa sobre la fragmentación social diseñando políticas específicas. Lo que dice lo va haciendo. Lo que va haciendo es una muestra de lo que seguirá haciendo si, como es presumible, gana las próximas elecciones.

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario