Hay un sector del poder económico que implosionó a la par del desplome interno que se generó en Juntos por el Cambio tras la derrota en la primera vuelta electoral. El campo, históricamente alineado al PRO, atraviesa desde la caída de Patricia Bullrich, su candidata, un dilema que los pone a debatir si ir con Javier Milei y si es correcto el acuerdo que Mauricio Macri trazó con La LIibertad Avanza (LLA).

La postal de hoy, según reconstruyó Página I12 con diferentes fuentes del sector, muestra a los ultras del PRO consustanciados con apoyar a los libertarios, la Mesa de Enlace partida en dos entre los que militan a Macri y los que piden negociar con todos los candidatos, y a los sectores más vinculados a la producción, la agroindustria y las economías regionales, más cerca del ministro candidato, Sergio Massa.

"Si Patricia quiere Milei, le daremos Milei", dice Techi Cavoti, productora de nuez pecan en Córdoba y una de las más importantes dirigentes de la Sociedad Rural. Esa frases es parte de un video que circuló en los grupos de Whatsapp Gurú Ganadero y Gurú Agro, en los que se agrupan productores del país y, sobre todo, los alineados históricamente con Juntos por el Cambio. Cavoti heredó el cetro combativo de Luis Miguel Etchevehere, y es la que comanda el ala que migrará hacia el voto libertario.

Pero en ese chat hay otra mitad que duda de la salud mental de Milei, y que cree que Macri traicionó a sus bases. "Juntos por el Cambio se rompió y más allá de que Massa no nos gusta y no lo podemos votar, no nos mintamos, Milei está loco", expresó un productor de la zona núcleo. Eso generó un intercambio de gente que militó a Cambiemos y cree que hay que replegarse ante la derrota. "¿Alguno de ustedes cree que si gana Milei gobierna Macri? Yo creo que si gana Milei, se cae Milei y Macri se cae con él", sumó otro alto dirigente rural. La mayoría no cree en la posibilidad de un co gobierno y mantiene reservas. Por eso, una parte se inclinará a votar en blanco. En ese pelotón, casi ninguno optará por Massa, según surge de otros mensajes de esos Whatsapp.

"Eso si, cuando uno habla es dueño de sus palabras. Después tendrás que ver que Milei y Massa pacten, sean lo mismo y todo lo que dijiste de Milei, como que era igual a Hitler...", le cuestionó un ruralista a otro colega del chat, ya metidos en un debate de las condiciones del libertario. La respuesta que tuvo fue la siguiente: "no sé si dije que era igual a Hitler...eso lo dijo Carrió...pero que tiene la misma mirada desorbitada... seguro!".

También en los grupos de Whatsapp se discutió sobre Bullrich y la apuesta de los radicales en tratar de evitar que Milei gane. "Miren....yo mi decisión la tome hace mucho, aposté por Bullrich y me defraudó -señaló un productor arrocero- ....a partir de ahora me declaro prescindente....y ojalá que sea quien sea que gane ...nos de una sorpresa y gobierne bien....yo no deseo que le vaya mal a ninguno, porque ya hay demasiada gente pasándola mal...ojalá que está vez ocurra un milagro y alguien piense en el bien de los argentinos en vez de en el propio".

Asimismo, la mayor parte del campo más ligado a Bullrich es durísimo con la UCR. "Siempre me decepcionó el Radicalismo, tibios, traidores y golpes bajos y ahora tienen miedo!!!!", se prendió una dirigente cordobesa. Otro, inclusive, puso en debate la posición de Graciela Fernández Meijide, que avisó votará a Massa. "Yo creo que no estan viendo una parte de la imagen....Uds estan votando a Milei en parte contra Massa, y otros porque coinciden con alguna de sus 100.000 propuestas…..como pretenden que Graciela F Meijide, madre de desaparecido apoye a un Sr que lleva de vice a Villarruel", expresó una dirigente bonaerense. Naturalmente, le llovieron respuestas críticas. Una de ellas rezaba que "le tengo un gran respeto, pero si vota en blanco ...vota por Massa, increible que Fernandez Meijide vote por Massa!!!!".

UATRE y las economías regionales

Hay en esos grupos participantes que no escriben pero miran. Algunos de ellos son ex dirigentes de UATRE, el gremio de los peones rurales. Un dato: Pablo Ansaloni, diputado electo por LLA y ex aliado de Juntos por el Cambio, es una pieza clave en esa línea. En las últimas horas, según contaron diferentes fuentes a este diario, no sólo criticó el acuerdo con Macri, sino que tiende otros acuerdos políticos con dirigentes rurales de la provincia de Buenos Aires. Los actuales UATRE boys, relatan algunos, coquetean con Massa.

En el caso de la agroindustria y las economías regionales, el escenario está hoy un poco más equilibrado. Massa ha tenido medidas que favorecieron al sector, como la quita de retenciones a la producción, y con los industriales mantiene un nexo fluido, a pesar de ser mayoría de empresas multinacionales. Los que conocen a los regionales admiten que hay un sólo rebelde muy enojado con el gobierno: la referencia es para Carlos Almiroty, presidente de la Cámara Algodonera. Desde que su sector quedó afuera de la quita de retenciones, no para de citar que hay que votar a Milei.

La Mesa de Enlace, en tensión

El día previo a las elecciones de primera vuelta que enfrentaron a Massa y a Milei, un grupo de dirigentes rurales se sacó una foto en Plaza de Mayo con una bandera argentina. No eran más de 20, pero la postal generó un sacudón fuerte. Fueron a pedir por la democracia y la libertad en medio de la veda electoral. "Son los jubilados de la Rural, nada más", se burló un dirigente cuando vio la postal, que en el medio de la foto mostraba al líder de SRA, Nicolás Pino.

Sin embargo, la trastienda de cómo se llegó a hacer ese acto refleja cómo partió aguas la elección. La SRA pidió días antes una reunión para tratar el tema de una posición pública previo al voto. Se encontraron Pino, con los titulares de CRA (Jorge Chemes), Coninagro (Elbio Laucirica) y de Federación Agraria (Carlos Achettoni). Los cuatro salieron de ese encuentro sin definiciones y con la idea de consultar a las bases.

Horas después, el Consejo de Coninagro, que reúne a pymes y cooperativas, dijo que no había que ir a la Plaza violando la veda. Lo propio hizo FAA. Pero la SRA y CRA decidieron avanzar. "Estamos en la Mesa de Enlace pero somos diferentes, avisamos que en veda no se podía hacer nada de eso", se quejó ante este diario uno de los que se opuso.

Pero la foto se hizo igual con Pino, un representante de CRA que vino de San Luis y una serie de dirigentes de las asociaciones de criadores de razas bovinas, caballos de polo y criollos. El enojo es, principalmente, con SRA, que está moviendo muy fuerte contra Massa.