Seis personas, entre ellas una mujer embarazada y tres bomberos, debieron ser trasladadas ayer al Hospital Argerich tras un incendio que se desató cerca del mediodía en un conventillo de dos plantas del barrio porteño de La Boca, informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes aseguraron que todos los heridos “están fuera de peligro”. “Seis personas fueron trasladadas por ambulancias del SAME por inhalación de humo. De ellas, tres son bomberos y una es una mujer embarazada”, explicaron desde ese organismo. El fuego comenzó cerca de las 12 en el primer piso de un conventillo de chapa y madera, ubicado en Aráoz de Lamadrid 645, La Boca. Al lugar concurrieron cuatro dotaciones de bomberos, dos de la Ciudad de Buenos Aires y dos de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, en La Boca, que continuaban trabajando para extinguir las llamas. Asimismo, en el lugar personal de Emergencias de la Ciudad, del SAME y policía de la Ciudad organizan el tránsito y a los vecinos de la cuadra que se autoevacuaron. A 30 metros de la vivienda siniestrada funciona un comedor para niños, y uno de los responsables de ese lugar, identificado como Matías aseguró a la prensa que “En ese conventillo viven varias familias, algunas de las cuales conocemos porque son chicos que vienen a comer acá”.