Juntos por el Cambio sigue crujiendo tras el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la candidatura presidencial de Javier Milei. Cada vez más lejos de Macri, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que la mayoría del PRO "no suscribe" a las ideas del candidato presidencial de La Libertad Avanza y calificó su pensamiento político como de "ultra derecha”. También se manifestó sobre el tema el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, que volvió a comentar en sus redes el pacto Macri-Milei con una sola palabra: “defección”. Consultado sobre la crisis en JxC, el cordobés Luis Juez contestó: "Se ve que a nosotros nos unía nada más que la desesperación de llegar al poder”.

Macri le había prometido a Milei conseguirle apoyos públicos de dirigentes de JxC. Sin embargo, en estos días no sólo le está costando cumplir con la promesa, sino que ve cuestionado su propio liderazgo dentro del PRO. En ese sentido, Larreta metió un dedo en la llaga al deslizar que el entendimiento de Macri con Milei ya venía desde antes de la primera vuelta.

“Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio, y eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos”, señaló en un reportaje publicado por el diario Perfil.

El jefe de gobierno porteño consideró que Macri "usufructuó" a Patricia Bullrich para impedirle ganar la interna de JxC y lamentó: "Pero así perdimos todos, y sin caer en la soberbia, al ver que hoy estemos enfrentados a estas dos alternativas (por el balotaje entre Massa y Milei) diría que perdieron los argentinos también".

Larreta cuestionó, por otra parte, la falta de principios de Patricia Bullrich. “A Patricia la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas’". En cambio, no puso a las ideas de Macri tan alejadas de las del libertario.

Otro que habló sobre la crisis en Juntos por el Cambio fue el senador Luis Juez, que consideró “difícil” que la coalición pueda reestructurarse. “Si me pongo en ciudadano común, digo 'bueno... menos mal que estos tipos no ganaron porque mirá la runfla que son", indicó. "Se ve que a nosotros nos unía nada más que esa desesperación de llegar al poder porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar, empezamos a decirnos cosas que claramente no son fastidio ni enojo de las últimas 24 horas"

Juez agregó: "A mí me duele el alma, lo digo con toda sinceridad. Porque yo soy un hombre grande, no sé si la gente no me va a volver a dar otra oportunidad como la que tuvimos. Esta era inmejorable y tan buena que muchos se comieron la curva".

Pablo Avelluto, exministro de Cultura durante la presidencia de Cambiemos, había sido uno de los primeros en advertir, tras el acuerdo de Macri, que no votará a Milei porque le parece peligroso para la democracia. Ayer reforzó ese posicionamiento: tras leer unas declaraciones del ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que dijo que el apoyo del macrismo a Milei es “sin condicionamientos”, Avelluto le salió al cruce: “Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión. La rendición es total”. comentó en sus redes. Luego posteó el significado de la palabra “defección” según el diccionario de la Real Academia (“separarse con deslealtad de la causa a la que se pertenecía”).

Juventudes

Se cruzaron, finalmente, dirigentes de las juventudes de los dos partidos principales de Juntos por el Cambio. En un debate radial, Agustín Rombolá (presidente de la Juventud Radical porteña) llamó a votar contra Milei, mientras que su par del PRO, Pedro Roulet, pidió votar al libertario.

"Si hay alguien que desprecia la democracia en esta oferta electoral es Javier Milei”, manifestó Rombolá, que cuestionó a los referentes de LLA porque "reivindican la dictadura, niegan los 30 mil desaparecidos, hablan de una Argentina predemocrática como una Argentina a la que hay que volver y tildan a Raúl Alfonsín como el peor presidente de la historia".

Roulet le quitó importancia y aseguró que se ha generado "un relato que lleva a una discusión pava y ambigua de si Milei es democrático o antidemocrático". En ese sentido, señaló que en el PRO "jamás vamos a permitir que eso esté en riesgo". "No comparto el punto de ver a Milei como el riesgo a la democracia”.