A un año de las elecciones presidenciales estadounidenses, un sondeo publicado el domingo por el New York Times sitúa al potencial candidato republicano Donald Trump por delante del presidente Joe Biden en cinco de seis estados clave, donde el demócrata pierde terreno entre los jóvenes y las minorías. Aunque falta un año para las elecciones y pueden darse acontecimientos que cambien el escenario, la encuesta refleja las dudas de los votantes respecto a Biden, sobre todo por su avanzada edad y la insatisfacción con su gestión de la economía.

Dudas en torno a Biden

De acuerdo a la última encuesta, realizada por la universidad privada Siena College, el multimillonario republicano domina a su rival demócrata en intención de voto en Nevada (52 a 41 por ciento), Georgia (49 a 43 por ciento), Arizona (49 a 44 por ciento), Michigan (48 a 43 por ciento) y Pensilvania (48 a 44 por ciento).

Biden ganaría solo en Wisconsin, y por muy poca diferencia (47 a 45 por ciento). En las elecciones de 2020, en todos esos estados que oscilan entre los dos bandos, el ganador había sido Biden.

La encuesta se realizó por teléfono entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre y abarcó a 3.662 votantes registrados en los seis estados. Sus resultados deben tomarse con pinzas ya que tienen un margen de error de entre 4,4 y 4,8 puntos porcentuales. Sin embargo la tendencia no favorece a Biden.

Un 67 por ciento de los encuestados considera que el país va en la dirección equivocada, el 59 por ciento desaprueba la forma en que el líder demócrata desempeña su cargo y un 71 por ciento estuvo de acuerdo con la idea de que, a sus 80 años, "es demasiado mayor para ser un presidente eficaz".

Biden pierde terreno en categorías que se habían pronunciado claramente en su favor en 2020, como los jóvenes (solo el 41 por ciento de la población de entre 18 y 29 años decidió, definitiva o probablemente, votar por él, frente al 40 por ciento por Trump) y las comunidades hispánica o afroamericana.

Los votantes registrados en estos seis estados dan a Trump la ventaja en confianza sobre Biden en la gestión de la economía, la inmigración, la seguridad nacional y el conflicto entre israelíes y palestinos, pero confían más en Biden sobre el aborto, con una diferencia ajustada en la gestión de la democracia.

El cronograma electoral

El próximo 15 de enero los republicanos en Iowa y el 3 de febrero los demócratas en Carolina del Sur inician los procesos de primarias que sucederán en los 50 estados. Serán la bandera de largada para una serie de caucus y primarias con fechas clave como el 5 de marzo, el supermartes, hasta que el 15 de julio el partido republicano celebre su convención para oficializar al candidato. El 19 de agosto los demócratas harán lo propio.



Trump deberá vencer a figuras como Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy o Chris Christie, quienes por el momento no consiguen hacerle sombra ni se le acercan en las encuestas. El complicado futuro judicial del magnate inmobiliario, que está inmerso en un juicio civil y después afronta cuatro juicios penales, parece no hacer mella en su popularidad. En Estados Unidos no hay ninguna legislación que le impida concurrir a las elecciones, incluso si es declarado culpable.