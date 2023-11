A menos de una semana de la ruptura de los bloques legislativos nacionales de La Libertad Avanza (LLA), comandada por el dirigente de origen sindical Pablo Ansaloni, los coletazos del denominado “pacto de Acassuso” entre Javier Milei y Mauricio Macri llegan también a la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires. Ocho de los trece diputados electos por esa fuerza firmaron un explosivo comunicado, que, como anticipó Buenos Aires/12, dejan al bloque al borde de la ruptura en el horizonte.



“No se trata de una ruptura, sino de una expresión de desaprobación del copamiento de Macri sobre nuestro espacio político”, sostuvo Gustavo Cuervo, miembro del Partido Renovador de Joaquín De la Torre y diputado electo por la cuarta sección electoral, en diálogo coneste medio.

Cuervo es uno de los firmantes, junto con Carlos Fabian Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández.

Karina ya no atiende

Los firmantes, además de diputados electos, son representantes de los partidos orgánicos que prestaron sus estructuras para la conformación de la alianza LLA, porque Milei, tras su ruptura con el incipiente Partido Libertario, no tenía ninguno. Su contacto habitual, a lo largo de los últimos dos años, fue la hermana del candidato presidencial, Karina Milei y, eventualmente, en ausencia de esta, el ex periodista Carlos Kikuchi.

Pero esa línea se rompió la misma madrugada del domingo 22, cuando los mensajes públicos de Milei y Bullrich sonaron sospechosamente parecidos, como surgidos de una misma pluma. La actitud de la armadora política sería el detonante, personal y político, del comunicado de advertencia. Lejos de dar explicaciones, Karina Milei optó por el silencio y al indiferencia. El ninguneo, en política, es una de las formas superiores de maltrato.

El combo se completó con el corrimiento de sus funciones habituales en la campaña, vinculadas a logística y fiscalización, entre otras tares que ahora quedaron a cargo de figuras del PRO.

“No tenemos intenciones de romper. Estamos dispuestos a compartir una agenda legislativa con el PRO, pero de ninguna manera a recibir órdenes de gente de otro partido, que además ya fracasó y es parte de la casta política. Este acuerdo es contrario a los principios que compartimos con Javier”, agregó el futuro diputado.

Cuervo cree que estos movimientos no deberían menguar el caudal electoral de Milei para el próximo 19 y reitera su decisión de trabajar para la victoria de su candidato, insiste en que no desea la ruptura pero, dado el contexto actual, tampoco puede descartarla. La decisión, aclara, no es exclusiva de los futuros legisladores, sino que expresa el profundo y creciente malestar de los militantes con la entrega inconsulta, especialmente en distritos del interior bonaerense.

Sin embargo, las respuestas del entorno de Milei, lejos de recoger la advertencia e intentar recomponer la relación desgastada, parecen tender deliberadamente a amplificar y profundizar el conflicto. El también diputado bonaerense Nahuel Sotelo, calificó el documento directamente de "extorsión".

Más duros con Macri que con Milei

El comunicado, no casualmente, se da poco antes de la reunión del candidato presidencial con los legisladores que aún le responden, con el objetivo de evitar nuevas fugas. El título, “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, es por demás significativo.

"Vemos con beneplácito el apoyo de terceras fuerzas políticas", indicaron, para enseguida marcar su "disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de la casta política a la que vinimos a vencer".

"Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a 'Juntos por el Cargo' afuera de la posibilidad del ballotage, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre. No se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer. Nos encontramos en la obligación moral de manifestar esto a quienes nos han elegido, a quienes acompañaron de corazón un cambio para la Provincia y para el País".