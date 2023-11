"No es momento de descansar ni detenerse. Estamos acá porque sabemos bien que el futuro que imaginamos sólo tiene sentido si al triunfo en la provincia le agregamos un triunfo a nivel nacional. La campaña electoral se termina cuando Sergio Massa esté depositado en la Casa Rosada, por eso estamos lanzando una enorme recorrida por todas las secciones electorales. Nos declaramos en campaña permanente y no tendremos ni un minuto de descanso."

En la Plaza Islas Malvinas de La Plata y acompañado por los intendentes electos de la Región Capital de la provincia de Buenos Aires, con esas palabras el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el multitudinario "Encuentro por la Patria, Massa Presidente". El alcalde electo de La Plata, Julio Alak, y los reelectos de Ensenada y Berisso, Mario Secco y Fabián Cagliardi, arrastraron una marea militante que inundó la capital bonaerense para expresar su apoyo a Unión por la Patria de cara al balotaje del 19 de noviembre. "Son los pueblos quienes construyen su historia. Lo hacen con voluntad, generosidad, sin especulación y a través de la organización y la militancia política. La próxima elección es un triunfo que vamos a construir en la provincia de Buenos Aires", subrayó el gobernador.

Axel Kicillof alcanzó uno de sus máximos objetivos: una Región Capital integramente peronista en sus gobiernos a partir del 10 de diciembre. En La Plata, la clave del encuentro estuvo en la mística generada por la militancia, que movilizó más de 10 mil almas para copar una de las plazas más bellas de la ciudad. El sol abrasador, el humo del choripán, el agua en la nuca, los termos, los mates y las conservadoras, acompañaron a la inmensa multitud que dijo presente junto a más de una decena de movimiento sociales.

A ellos les habló Kicillof cuando los convocó "a poner la campaña en el momento más alto" y a intensificar las visitas, las mesas de las esquinas y el timbreo puerta a puerta. "Hay que seguir militando, profundizando, explicando y escuchando. No tenemos derecho a descansar y a bajar los brazos. La Provincia debe marcar un rumbo y asegurarlo, en el gobierno nacional debe haber alguien que comprenda lo que necesitamos. Esa persona es Sergio Massa, el que se le plantó al FMI, el que sacó el impuesto a las ganancias, el que reforzó jubilaciones y bajó el IVA", remarcó ante integrantes del Sindicato de Telecomunicaciones, la UOCRA, UOM, UTEP, Unidos y organizados, Movimiento Evita, las 62 Organizaciones Peronistas, el Sindicato de la Carne, ASURA, La Martín Fierro y Jóvenes Por Buenos Aires, entre otras organizaciones que llevaron sus bombos, sus repiques y sus banderas.

Con la mira puesta en el balotaje, Kicillof apuntó: "Pocas veces en la Argentina hubo una candidatura presidencial como la de Milei. Nunca fue tan explícito, tan frontal y tan descarnado el programa de arrebatarle derechos a nuestra población que lleva adelante la derecha y el establishment. Milei es un mentiroso, porque estafa y engaña, pero el pueblo pensó, reflexionó, se organizó y votó a Massa".

"La Malvinas", como conocen los platenses a la plaza ubicada en calle 53 y 20, cobijó una vez más un acto en momentos decisivos. En 2019, antes de la elección, el gobernador asistió al mismo lugar junto a Verónica Magario en la antesala de los comicios que lo eligieron para conducir los destinos bonaerenses. Luego, a lo largo de su mandato, realizó diversas mateadas que mantenían al día a la militancia.

"Para venir acá de nuevo faltaba algo, que era venir de la mano de un intendente peronista", dijo Kicillof. De hecho, la previa estuvo musicalizada por el famoso "CD de Alak", ése que fue furor en la campaña de 1999. Luego del triunfo de Alak ante el macrista Julio Garro por apenas 500 votos, el de Malvinas fue el primer gran acto con la capital bonaerense recuperada por el candidato de UxP.

Alak le agradeció a la militancia que "puso el cuerpo y el alma para luchar en cada pueblo de La Plata". "Esta hermosa militancia sabía que nos jugábamos mucho porque había que reconstruir la región capital para luchar junto Axel. Vamos a trabajar juntos para llevar adelante el progreso para el bienestar de toda la población", indicó el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Luego de invocar a San Martín, Rosas y Perón, Alak destacó que "la patria no está en venta". Y señaló: "Acá estamos los que no queremos entregar el territorio. Repitamos la épica con nuestros sueños y nuestras utopías. Quedan catorce días para recorrer todos los barrios de la ciudad y decirle a todos que la mejor propuesta es la de UxP y así lograr una victoria arrasadora".

Mirta peina canas y remarca que militó toda su vida. Es platense, y sólo tuvo que caminar ocho cuadras para asistir a Plaza Malvinas. Resalta que "una ciudad tan importante como La Plata merecía tener a Alak de intendente", porque "los platenses sufrimos mucho las gestiones de Garro". "Si uno lo escucha hablar a Garro y no conoce la ciudad, parece que hizo maravillas. Pero los que vivimos acá sabemos los problemas que tenemos. No hay luz en las calles, las veredas están destruidas, y la gente se los barrios populares sufre muchísimo". Asegura que "nuestro futuro depende del triunfo de Massa", ya que "si gana Milei, el país atravesaría un proceso horroroso".

Secco fue reelecto y arrasó en Ensenada. Luego de asegurar que "la alegría se puede ver en el aire", el intendente que tendrá su sexto mandato destacó que "el triunfo ha sido histórico de más de veinte puntos a sido histórico", y explicó que se debe a que "Kicillof y Magario siempre fueron una fórmula ganadora". "No nos encolumnamos atrás de cualquiera, nos encolumnamos atrás del gobernador que puso de pie a la provincia de Buenos Aires, con las escuelas, los hospitales y las rutas. Fue extraordinario y no es cualquiera, es el que nos dio una victoria contundente", dijo Secco.

Cuando habló del triunfo de UxP en La Plata, el ensenadense miró a Alak y le dijo de manera efusiva: "Recuperamos la ciudad de La Plata para tener una hermandad tremenda. Los dos intendentes de las ciudades ribereñas le decimos a Alak que apoyamos incondicionalmente sus cuatro años de gobierno". "Los triunfos siempre estuvieron en la calle, y ahí volveremos a estar. Se hizo larga la campaña pero nos hermanamos más, por eso vamos por la presidencia. A no bajar las banderas ni sacarse las pecheras, somos militantes y así tenemos que ir por todos los barrios, la lucha no se termina", finalizó bajo una ovación.

Eduardo es de Ensenada y tiene una conservadora a su lado donde guarda el hielo para el fernet. Le dice a BuenosAires/12 que está feliz "porque hace tres meses no imaginaba este panorama". Mientras suena el hit de la campaña, que dice 'preparame la boleta, pa' votar a Sergio, que la damos vuelta', el ensenadense asegura que "es vital que Gane Massa para que los intendentes de la provincia sigan con su trabajo". En cuanto al intendente de su distrito, remarcó: "Secco hizo un trabajo espectacular, no es casualidad que lo acompañe tanta gente. Siempre pensó en los vecinos, por eso lo queremos".

Fabián Cagliardi hizo reír a todo el público con su primera expresión: "Siento un olor a peronismo terrible cuando entro a La Plata, y hacía mucho no tenía esa sensación". Luego de destacar el trabajo de los competidores de las PASO, que "se pusieron a trabajar para recuperar la ciudad", Cagliardi dijo que cuando le tocó asumir supo "que había que trabajar por la región capital", pero que rápidamente entendió "que era muy difícil trabajar con el otro Julio (Garro)". Y aseguró: "Empezaremos un proyecto regional que tiene que ver con exclusivamente con los vecinos. A lo largo de mi gestión hicimos una agenda de Beriso con vistas a diez años, y la vamos a poner a disposición para trabajar juntos para el crecimiento, la producción y el trabajo de La Plata". Pese a ello, el intendente advirtió que "si no lo hacemos con Sergio Massa, no lo podemos construir con nadie". "Vamos a ganar la elección 0 a 40, porque vamos a trabajar con mucha fuera", se animó a pronosticar.

Agustina es una joven de Berisso cuya remera dice en letras mayúsculas "Vamos con Fabián", el lema que invadió las paredes del distrito con el objetivo de que Cagliardi fuese reelecto. Allí, en los últimos días, el lema sumó palabras: "Vamos Con Fabián, vamos con Massa". La joven le dice a este diario que "está sorprendida por la cantidad de gente que asistió", y señala que, a pesar del calor, "hay que dejar todo para que Massa sea presidente". "La militancia no puede aflojar porque el futuro está en peligro. Milei no puede ser presidente. No banca la educación, la salud y habla de venta de órganos y libre portación de armas. Es una locura, ese proyecto nunca puede ser el de la Argentina", explica a este diario.

Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense, dijo que "conservamos el gobierno provincial porque el gobernador da la vida por los derechos de los bonaerenses" y recalcó que "no hay posibilidad de seguir sin un gobierno nacional que piense de la misma manera". Dijo que "Macri está vestido de Milei", pero que "hay un pueblo despierto que no va a permitir que lo engañen de nuevo". Sostuvo que "este es un tiempo difícil del país, y es ahí cuando no podemos poner hombres inestables al frente del gobierno nacional". "El único camino de este país es el de Massa", indicó.

Al finalizar su discurso, Kicillof dijo que "hace un año los medios porteños decían que (Horacio Rodríguez) Larreta era presidente, pero ahora no sabemos dónde está escondido", y le dedicó un último aliento a la militancia: "Los veinte puntos de diferencia tienen una clave que son ustedes, los bonaerenses que comprendieron que estaba en juego el futuro, la familia y el barrio. Hicieron oídos sordos a las campañas de los medios porteños, pero oídos abiertos a nuestro pueblo. Eso permitió recuperar tantos municipios. Tenemos muchos motivos para festejar, pero inmensas tareas por delante. Debemos hacer un esfuerzo enorme para que el modelo de exclusión no se apodere del gobierno nacional".