Charly García fue homenajeado en Nueva York, este lunes, a 40 años del lanzamiento de su disco insignia “Clics Modernos”, cuyo diseño de tapa se hizo en una esquina de la Gran Manzana. Desde este 6 de noviembre, el cruce de las calles Walker St. y Cortlandt Alley, se llama "Esquina Charly García".

La ceremonia se hizo pasadas las 11 en Walker St. y Cortlandt Alley, en el barrio de Tribeca, Manhattan. Allí se reunieron fanáticos de Charly de Argentina y otros países de América Latina, así como a locales que se acercaron a celebrar la trayectoria y el legado del músico.



El evento contó con la participación del Embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, el Cónsul General en Nueva York, Santiago Villalba, y autoridades de la Ciudad de Nueva York, incluyendo al secretario de Transporte, Ydanis Rodríguez.

El cierre de la jornada fue un concierto en vivo con músicos que formaron parte de las bandas que acompañaron a Charly a lo largo de su carrera. Hilda Lizarazu, Fabián Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Alfi Martins, Kiuge Hayashida y Toño Silva interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de "Clics Modernos", rindiendo tributo a una de las mejores obras del rock nacional.

A 40 años de Clics Modernos

"Clics Modernos" fue el punto de partida de este merecido homenaje y de tantos otros que su legado inspiró. Charly García, un ícono indiscutible del rock nacional, concebió esta obra maestra de la música en su totalidad en la ciudad de Nueva York en 1983.

Fue precisamente este entorno que le brindó la "chispa creativa" para forjar una de las composiciones más influyentes en la historia de la música argentina. Y ahora, es la Gran Manzana la que lo reconoce y le rinde tributo, designando esta porción urbana inmortalizada en la portada del disco, como la "esquina Charly García".

Pero este no fue el único reconocimiento, además, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró el 6 de noviembre como el "Día de Charly García" en la ciudad.



El "emotivo" mensaje de Charly

Charly García no pudo asistir al evento, pero envió una carta al cónsul argentino en Nueva York, donde le expresó su agradecimiento por el homenaje y destacó: "No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto".

El artista además sostuvo: "No veo las horas de decirle a un taxista déjeme aca, en Walker St ...y YO".



Un viaje de compras que terminó con un disco emblemático



Un viaje a Estados Unidos de ocio y compras terminó siendo uno de los mejores discos del rock argentino. Clics Modernos fue lanzado en 1983. Y cuatro décadas después, es considerado uno de los trabajos más importantes de Charly y uno de los más influyentes en la música argentina y latinoamericana.

El álbum, autoproducido y compuesto por García, fue grabado casi totalmente en el Electric Lady Studios, que había sido creado por el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, en Greenwich Village.





El disco cuenta con canciones como "No soy un extraño", "Nos siguen pegando abajo", "Los dinosaurios", "No me dejan salir" y "Ojos de videotape", entre otras, que reflejan la perspectiva del compositor sobre la sociedad argentina de ese momento.

“No viajé para hacer un disco. Pero en ese lugar, todo inspiraba. Me gusto la energía y quise componer y juntarme con algunos músicos para hacer algo”, contó el músico en una entrevista.

Instalado en Nueva York, se dedicó a profundizar en la escena musical de la Gran Manzana y a comprar equipos para hacer su próximo disco. Cuando el concepto estaba, eligió el título y llamó a Uberto Sagramoso, su histórico fotógrafo, para que lo retrate en algún lugar de Manhattan.

“La idea era escribir con aerosol en una pared, “Nuevos Trapos”, así se iba a llamar el disco”, aclaró García en una nota.

Pero una imagen de una silueta negra - pintada por el grafitero canadiense Richard Hambleton- le trajo a la memoria las imágenes difundidas por las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo sobre los desaparecidos y todo cambió.

"Al lado de esta silueta había un mensaje “Modern Clix”. Pensé que era perfecto, mi idea de poner con aerosol Nuevos Trapos se perdió en ese mismo momento”, recordó Charly sobre el nacimiento de lo que luego fue título y foto de tapa del álbum.

