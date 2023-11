PANTALLAZOS ► Situación de intimidad entre muchachos en una fiesta sin novias dispara la peli Taekwondo, de Marco Berger (martes 7/11, Biblioteca del Congreso de la Nación) ► El popumental BTS: Yet to Come recupera el show que los íconos surcoreanos dieron en 2022 en Busan (Prime Video) ► MYA será el dúo protagonista del nuevo ROMPE Argentina, el ciclo de Amazon Music que tendrá trasmisión por Twitch y vivo en el Teatro Vorterix, el martes 7/11 desde las 21 ► Además, una inspiración setentosa de Heidi sugiere Yuki's Sun, corto animado de Hayao Miyazaki previo a Studio Ghibli (ya en Mubi); tres chicas adolescentes buscan el mejor verano de sus vidas en Cómo tener sexo, de Molly Manning Walker (en cines desde el jueves 9/11); y fama y ego juvenil chocan en la noruega Sick of Myself, de Kristoffer Borgli (desde el viernes 10/11 en Mubi).



MUCHO TEXTO ► El periodista Ezequiel Ábalos comparte Rock de acá 3, tercera entrega de su proyecto que compila entrevistas sobre rock argentino, en este caso enmarcadas en el período 1975/1980, con charlas con Ricardo Mollo, Pil, David Lebón, León Gieco y más (Editorial El Encuentro) ► El escritor Juan Mattio celebra su libro La sombra de un jinete desesperado, publicado por Ediciones Godot, con ciclo de conversatorios gratuitos con las consignas "Mundos frágiles en Philip K. Dick" (miércoles 8/11, Céspedes Libros) y "Fantasmas, memoria y política" (miércoles 15/11, Librería Malisia, La Plata) ► Y la ESI orientada a varones en edad escolar inspira De chicos a hombres, de Leandro Cahn, Mar Lucas, Cecilia Valeriano y Marcelo Gutiérrez (Siglo Veintiuno).

COVER ME ► En Córdoba, el Festival Bandas Tributo reunirá homenajes en directo a Depeche Mode (DM Experience), Led Zeppelin (Black Dog), Coldplay (por Lightplay) y Queen (The Dust), el viernes 10/11 en Studio Theater ► Además, Eruca Sativa publicó versión en vivo en el Teatro Coliseo de Cinco siglos igual, con el propio León Gieco como invitado; Hernán Cattáneo se juntó con Verlk para remixar En la ciudad de la furia, de Soda Stereo; y Ráfaga entregó nueva versión de Una ráfaga de amor, con feat de Lil Cake.



¿ESTÁS PARA SALIR? ► Performance, poesía, literatura, fotografía y música se encontrarán en la experiencia A centímetros del suelo, de Leo Valenzuela, Leandro García, Aye Matuz y Clara Baricoff, el 9/11 a las 20, gratis en El Recoleta ► Y Julio Nusdeo y Pablo Díaz brindarán recitales en la presentación de Residencias CASo 2021-2022, publicación digital que compila experiencias del Centro de Arte Sonoro, el miércoles 8/11 en el Auditorio CASo, gratis.

DE VISITANTE ► El dúo catalán El Mismo debutará en el país con fechas en Makena (17, 22 y 29/11), Áspera Bar (25/11) y el Luna Park, como invitados de La Mississippi (18/11) ► Los próceres del hardcore Bad Religion regresarán para tocar en el microestadio de Ferro (28/11) ► Y ya en 2024, los californianos Lany retornarán a la Argentina con su gira A Beautiful Blur (11/5, C Complejo Art Media); y los neoyorquinos Interpol volverán para tocar en el Luna Park, a 20 años de la publicación de Antics (2/6).



LA TERMINAN, CHICOS ► Luego de agotar su primera fecha prenavideña del miércoles 20/12 en la Ciudad Cultural Konex, Santiago Motorizado agregó otra para el viernes 22/12 ► Mientras que Ciro y Los Persas liquidó las ubicaciones para el show del 4/12 en el Colón, junto a la Orquesta Académica del histórico teatro.

HACELA SIMPLE ► Octubre no termina hasta que se terminan sus canciones, como las de Eloísa (Delirando), Kaixara (1+2), Nadir (Me robaron la bici), FraXu, Jering4 y Alfonsina Ustarroz (Dueños del mundo (Elon Musk)), Joba x Chumbita (Solo soy un perro), Nico Bonzo (Llano) o Mariano Hachezeta (Fantasma).





