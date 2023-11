La interna libertaria arde a dos semanas de las elecciones, en medio de fuertes críticas de un sector de un grupo de diputados electos y dirigentes contra la alianza de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ahora, legisladores volvieron a cuestionar el pacto, temen una "colonización" del macrismo en La libertad avanza y reconocen que está cortado el vínculo con el candidato a Presidente y su hermana, Karina Milei.

Fabián Luayza, diputado bonaerense electo por La Libertad Avanza hace menos de un mes, cuestionó que Milei hubiera alcanzado la alianza con "la tan temida casta" menos de 24 horas después de las elecciones generales. En diálogo con AM750, advirtió que Macri “colonizó” el partido libertario y salió al cruce del pacto con Juntos por el Cambio.



“En mi caso hablaba mucho con Karina Milei y planteamos el malestar. No tuvimos una respuesta favorable. Simplemente, dejaron de contestarnos y ahí se terminó la conversación", disparó Luayza, quien de todos modos aclaró: "Esto no significa que vamos a romper". "Creemos en el proyecto, pero no queremos que esté el expresidente dentro”, expresó.



Luayza cuestionó el acuerdo de Milei con Macri y aseguró que desde que el PRO metió la cola en LLA, comenzó a “hacerse cargo de un montón de espacios” que antes ocupaban los partidos que forman parte de la alianza desde el comienzo.



Luayza consideró grave que no fueran ni siquiera consultados para avanzar en el acuerdo electoral con “Juntos por el Cargo”, tal como los bautizó el verborrágico candidato a presidente durante toda la campaña, sino que, habiendo pasado ya varios días, siguen sin poder comunicarse ni con Javier Milei ni con su hermana, Karina Milei.



Luego, Luayza añadió que “a Milei puede ser que lo absorbió la casta". "Él mismo dijo que Mauricio era la casta. Yo creo que los traicionó la vorágine de la política. No a nosotros. Lo que pasó en las elecciones generales, haber salido segundos. Lo resolvieron con poca experiencia en política y buscaron aliados desesperadamente”.

El legislador electo aseguró que el enojo tiene que ver con que consideran que “Macri significa el pasado” y no solo eso, significa “parte de una deuda para los hijos y nietos” de los argentinos.

Y, como quien advierte algo que en la cúpula del partido no, añadió: “El expresidente colonizó el espacio y no creo que esto sea gratis. Es muy difícil que dé una puntada sin hilo. No hay una intención de apoyo por el apoyo”.

En este contexto, finalizó de manera tajante: “Acá se tomaron decisiones sin consultar con nadie. Ayer lo dije. No tiene por qué Javier tomar una postura y preguntarme a mí, pero sí se tiene que preguntar si quiere estar dentro de La Libertad Avanza o afuera y armar un espacio con Mauricio”.