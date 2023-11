El diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez adivrtió este martes del peligro que representa un eventual gobierno de Javier Milei y aseguró que Mauricio Macri "controla" los movimientos del candidato de ultraderecha.

En diálogo con AM750, Rodríguez recordó que "hace unos diez días, en una opaca trasnoche, Javier Milei corrió presuroso a la casa de Mauricio Macri, quien lo puso en caja, lo rodeó de comisarios políticos del PRO y lo está controlando".

"Estamos frente a un modelo de poder que conoce mucho del manejo del poder y aquí no hay nada ganado. Es muy importante tomar conciencia que enfrente tenemos a un adversario poderoso, con capacidad, y que entiende de qué se trata un balotaje", enfatizó el diputado, presidente del Interbloque Federal.

En esa línea, insistió en que Javier Milei "es el nuevo peón de Mauricio Macri". "Peón en la acepción pura de un nuevo patrón político al cual obedece y peón en la acepción de la pieza de ajedrez, una pieza que, eventualmente, Mauricio Macri está dispuesto a entregar para ser el nuevo opositor a un eventual gobierno peronista de Sergio Massa", explicó.



Y agregó: "No hay dudas de que Mauricio Macri representa a una porción del poder económico nacional y transnacional que no cree que el futuro de la Argentina pase por la producción y el trabajo, sino por las finanzas y la especulación, porque eso es lo que hizo en su gobierno".

A favor de un gobierno de unidad nacional

Por otra parte, el presidente del Interbloque Federal reafirmó su apoyo a Sergio Massa y dijo que hay "esclarecer" el riesgo que significa para la Argentina que gobierne Javier Milei.

"Con Natalia de la Sota, hace ya casi dos meses y medio, cuando Massa había quedado tercero en las PASO, nosotros adelantamos públicamente que si nuestro candidato (Juan) Schiaretti no llegaba a una segunda vuelta nosotros no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes, porque no queremos para Argentina el modelo de Bullrich o Milei. Hoy lo hemos ratificado, vamos a votar por Sergio Massa", señaló.

"Me parece que aquí hay una prioridad fundamental que es llegar a cada rincón del país con un mensaje clarificador al respecto del riesgo que significa para la Argentina que gobierne Javier Milei. Por eso hemos asumido el compromiso de conversar con nuestros compañeros para dar el debate democrático sin agredir, sino clarificando lo que significa la propuesta de Milei para el país", añadió.

"Es importante esclarecer, especialmente a los sectores de la sociedad que pertenecen a la clase media trabajadora y a los más humildes, el riesgo que significa Milei", cerró.