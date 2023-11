La exministra de Economía Felisa Miceli explicó este martes por AM750 las consecuencias que podría tener en la economía argentina la supuesta investigación que hará el Fondo Monetario Internacional sobre el destino del préstamo de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, una noticia anunciada en las últimas horas por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.







Si bien Miceli explicó que el área encargada de hacer esta investigación se llama “oficina de evaluación independiente”, no cree que su manejo esté, efectivamente, desligado de los intereses políticos del organismo de crédito.



“Son propios funcionarios, elegidos ad hoc, para estudiar un caso en particular. En este caso sería el préstamo del 2018 que le dieron a Argentina”, remarcó.

En este sentido, remarcó que “está bien que se investigue” el préstamo, porque “puede ser el principio para que el Fondo acepte algunas cosas que hizo mal”, lo que podría cambiar las condiciones con miras a una renegociación de condiciones y vencimientos.

Además, la exministra recordó que esta denuncia no es actual: "Ahora estamos en 2023, pasaron cinco años, y ya en 2021 los senadores del Frente de Todos emitieron una carta pública para que la oficina de evaluación tuviese una acción para investigar cuáles fueron los que se siguieron para dar este crédito".

En esta misma dirección, Miceli recordó en qué contexto se dio el préstamo al país y aseguró que tuvo una clara intencionalidad política: “Argentina no reunía ninguna de las condiciones para otorgar el préstamo. No tenía datos macroeconómicos sólidos. No podía ver si tenía una capacidad de repago adecuado. No lo hicieron”, enfatizó.

A esto se le suma un agravante: “El artículo seis habla de que el Fondo no puede dar un préstamo para que puedan fugarse fondos con esos recursos. Con lo cual eso también se infringió”.

“Trump le obligó a decirle a la presidenta del Fondo, en ese momento, que el préstamo tenía que salir. Al principio, el staff técnico no quería firmar ningún papel. Esto es para investigar estas cuestiones internas, para ver qué penalidades internas van a tener los funcionarios del Fondo. Pero no me hago muchas ilusiones desde el punto de vista de las penalidades”, finalizó.