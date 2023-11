En línea con medidas parecidas que tomaron profesionales de otras ramas de la medicina, la Asociación de Reumatología de Santa Fe anunció a la comunidad que a partir del 17 de noviembre no se realizarán consultas médicas "por valores que no alcancen el honorario ético mínimo y referencial para especialistas" establecido por el Colegio de Médicos en 7.400 pesos que "deberán abonarse al momento de la consulta". En definitiva, no atenderán por obras sociales, ni prepagas ni sindicales, hasta tanto no se cubra el honorario solicitado. Queda afuera de la medida Pami.

El comunicado inicia indicando que "la Asociación de Reumatología de Santa Fe se encuentra firmemente comprometida con sus afiliados y es por eso que decidió reunirse, debatir y expresar las conclusiones a las que arribó".

Explican que "el honorario profesional es fijado de forma unilateral, sin que el médico pueda participar en la determinación de su valor, por lo que solo le queda aceptar lo que terceros determinan, ingresando a un sistema en el que cobra sus honorarios a los 45, 60, 90 o más días... en un país donde la inflación es moneda corriente... No se hacen aportes por el empleador y los impuestos le corresponden al profesional. No hay vacaciones, ni aguinaldo, ni enfermedades cubiertas, tampoco aportes jubilatorios. El médico puede ser despedido por el empleador sin explicación alguna y sin el cobro de indemnización".

Los reumatólogos dicen en el comunicado que conocen el valor que los médicos tienen en la sociedad, "más allá de que nos aplaudan, nos llamen héroes, como sucedió durante la pandemia, o por el contrario nos intenten denigrar, acusar de corruptos o ventajeros. Sabemos el lugar que ocupamos y solo pedimos que nos respeten y se respete lo sugerido como honorario ético mínimo”.

Bajo esas explicaciones, la Asociación informó la determinación tomada "por votación democrática de sus afiliados", que a partir del próximo día 17 de noviembre, "no se realizarán consultas médicas por valores que no alcancen el honorario ético mínimo y referencial para especialistas establecido por el Colegio de Médico (7.400 pesos en su última actualización del 2 de octubre de 2023). Dicho monto deberá abonarse al momento de la consulta".