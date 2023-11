Desde su lugar clave en un gobierno que apueste a reducir las desigualdades, en este caso por motivos de género, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, salió a hacer campaña ante un balotaje donde se juega mucho de la vida y las posibilidades de mujeres y disidencias. “El proyecto de Sergio Massa va a cuidar los derechos que hemos conquistado, todas las políticas públicas que se han conquistado”, dijo la ministra, que también habló de los proyectos para ampliar esos derechos. La existencia misma del Ministerio está en riesgo, ya que el candidato de La Libertad Avanza prometió miles de veces su eliminación. “Convocamos a cuidar la institucionalidad de un Ministerio que nace en el 2019 y que no nace por arte de magia, nace por el compromiso y la convicción de un gobierno nacional y popular ante la demanda que tantas veces nos ha encontrado en las calles”, planteó la funcionaria oriunda de San Luis, donde también ocupó la cartera. “Hay una violencia de género que es completamente estructural y que si no tenés el acompañamiento del Estado y si no tenés la institucionalidad y si no tenés políticas públicas con presupuesto es muy difícil poder lograr esa transformación que, insisto, es cultural”, enfatizó. El Índice Cuidar, que ya fue elaborado y se publica periódicamente, y la creación de un sistema integral de cuidados fueron dos de las políticas públicas que -aseguró- cambian la vida de las mujeres.

Mazzina asumió como ministra en octubre de 2022, y desde entonces recorre el país en busca de federalizar la institucionalidad en políticas de género. Las políticas públicas como el Programa Acompañar, que otorga un salario mínimo por seis meses a personas en situación de violencia machista en situación de riesgo alto y muy alto, es una de las herramientas para construir la autonomía económica, necesaria para salir del círculo de la violencia.

En un contexto de disputa voto a voto frente al balotaje, y ante la evidencia que muestran las encuestas -así como experiencias internacionales- sobre la preeminencia del voto de las mujeres contra la ultraderecha (y a favor de los candidatos que pueden ganarle), Mazzina salió a poner en valor la existencia y la trayectoria del Ministerio creado en diciembre de 2019 por Alberto Fernández.

“Hay que recuperar esa palabra que nos quieren robar, porque la libertad es vivir con dignidad, tener trabajo. Libertad es otra cosa, no es lo que el otro candidato nos propone y Sergio nos habla de más igualdad, de más inclusión, de más crecimiento”, dijo Mazzina en diálogo con Las12.

-Los ataques de La Libertad Avanza se centran en las políticas de género, ¿cuáles son las que garantiza Sergio Massa?

-Estamos a pocos días de lograr una transformación sustancial en las formas de hacer política y generar políticas en nuestro país. Estamos con la esperanza de una Argentina que soñamos. Siempre digo que, como joven nacida en democracia y convencida con un modelo de país que propone Sergio Massa, que es el que estamos acompañando, se va a profundizar lo que hemos logrado hasta ahora, se van a cuidar todos esos derechos que hemos conquistado, todas las políticas públicas que se han conquistado. Cuidar también la institucionalidad de un ministerio que nace en el 2019 y que no nace por arte de magia. Necesitamos esto que propone Sergio, que es la Unidad Nacional, para mí es muy importante. Ustedes saben que yo vengo de San Luis y cuando se habla de unidad nacional, realmente siento orgullo, porque son saltos cualitativos en lo que estamos pensando y en lo que estamos defendiendo. Lo que hoy me toca son las cuestiones de género. No es solamente de un ministerio, sino también abrazarnos con todos los ministerios nacionales, provinciales y municipales, que es la forma que propone Sergio también. Esta es la manera de resolver un montón de problemáticas y también de dar respuestas institucionales a esas problemáticas con un Estado presente.

-Justamente, las propuestas de LLA van en el sentido contrario.

-Del otro lado no se está proponiendo, no hay propuestas directamente. Hay muchos discursos de odio, mucha violencia. En las últimas elecciones generales, el voto de las mujeres fue fundamental. La mayoría de los votos de Sergio en esas elecciones fueron aportados por las mujeres y ¿por qué?. Existe una gran preocupación de las madres, que no quieren vivir en una sociedad donde la venta de órganos, la venta de niños o la libre portación de armas sea parte de un sistema de valores. En Argentina tenemos un ADN, podemos sentir orgullo de esa identidad que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, que tiene que ver con un montón de leyes y políticas públicas que han sido un gran desafío para nuestro país en estos 40 años de democracia. No hay que desconocer todo lo que se ha logrado hasta ahora. Y el desafío que tenemos por delante tiene que ver con lo que está planteando Sergio. Plantea mucha escucha, y plantea cuidar a las mujeres y sus familias. Las mujeres no queremos vivir en una sociedad como la que está proponiendo el candidato de La Libertad Avanza. Queremos que el estado proteja los sistemas de vacunación, de salud, de educación, que funcionen mejor, que tenemos ese desafío también, hay que mejorar lo que se hizo mal, pero cuidar todo lo que se hizo bien y por supuesto profundizarlo.

-¿Esas políticas públicas llegan a la población en forma de respuestas?

-La verdad es que hay muchas políticas que han cambiado y que han mejorado la vida en estos años, te voy a dar algunos números que para mí son importantes, porque no son números sino que son vidas son personas. Desde la creación del Ministerio hasta hoy hemos acompañado más de 1 millón 800 mil personas en situación de violencia de género, que pudieron tener ese acompañamiento porque hay un lugar de institucionalidad, porque hay equipos de profesionales, porque hay confianza, porque hay un compromiso en la temática. Cuando yo te doy este número, también lo hemos construido con las provincias, con las áreas de género de las provincias y de los municipios. Gracias a que pudimos crear y poner en marcha este Ministerio, con acompañamiento no solamente económico, sino también con equipos de profesionales y demás, pudimos ayudar a las áreas municipales de todo el país a que pudieran poner su espacio de institucionalidad, sus áreas de género y así creamos más de 315 áreas de género en todo el país, más los Ministerios de las Mujeres de las provincias. Entonces, es un número que realmente habla de esta unidad nacional y habla de una preocupación por la temática.

-Lo que se plantea como crítica es que esas políticas no llegan de forma directa a la población.

-Hay un gran desafío por delante, que tiene que ver con la independencia económica de las mujeres. Hay un montón de programas dentro del Ministerio. En la pandemia se largó el programa Acompañar, donde acompañamos a más de 300.000 mujeres en situación de violencia de género. Era un acompañamiento, no solo económico, sino un acompañamiento con un equipo de profesionales por seis meses para que esa persona pudiera salir de esa situación. ¿Alcanza? Probablemente no alcance, probablemente tengamos que reverlo. Tenemos el gran desafío de lograr eso, que para mí es importante para que una persona pueda salir de esa situación de violencia, para que pueda salir de ese círculo, que muchas veces es muy complejo. Tenemos varias políticas que hemos reformulado. La línea 144 que ya tiene 10 años y desde su creación ha atendido a más de un millón de mujeres de todo el país y hace muy poquito ampliamos esa línea para personas hipoacúsicas, cinco lenguas indígenas. Creo que el camino es seguir profundizando, tenemos otras políticas que son muy importantes, hemos fortalecido el enfoque federal, al crear institucionalidad en los distintos lugares del país, contamos con más de 50 equipos interdisciplinarios en todo el país.

-¿Esa institucionalización de políticas de género se reduce a las áreas específicas?

-Hay algo importante que siempre resalto de este gran proyecto nacional. Desde la creación del Ministerio se ha logrado transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado. En ese momento yo estaba en San Luis y entendimos qué era realmente transversalizar la perspectiva. Y era hacer más palpables que necesitamos políticas públicas para nosotras y entender que todavía cobramos menos que los varones, entender que todavía estamos en desigualdad, entender que todavía cuidamos más. Toda esa transversalidad del Estado hizo y hace que no solamente sea un Ministerio el que se ocupa de estos temas, sino que podamos conectarnos con Obras Públicas, que podamos hacer trabajo articulado con Economía, con Trabajo, con Desarrollo Social, con todos los Ministerios. Y hago referencia a Obras Públicas, porque estamos construyendo centros territoriales de género en todo el país, ya llevamos inaugurados tres centros. Son espacios de institucionalidad, donde las mujeres pueden formarse, pueden capacitarse, pueden pedir ayuda, hay acceso a la justicia, hay acceso a sus derechos. Son políticas públicas muy fuertes que hablan de esta transformación cultural que queremos lograr en nuestro país.

-Si se habla de transformación cultural, hay un público al que apuntó LLA que son aquellos varones que abandonan su responsabilidad parental, una conducta que propusieron legalizar…

-Hay algo que ya venimos haciendo, y es el Índice de Crianza, que lo construimos con Economía, lo construimos con Sergio. Es una herramienta única en el mundo, que evidencia la desigualdad en el cuidado y el enorme incumplimiento de la cuota alimentaria. Esto lo hicimos junto con el Ministerio de Economía, con todo su equipo de trabajo.

El Índice de Crianza es elaborado periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y establece las sumas que requiere el cuidado de les hijes, de acuerdo con sus edades y necesidades. Este índice generó una herramienta objetiva que ya fue utilizada en 19 fallos judiciales para establecer la cuota alimentaria que deben depositar los progenitores.

Por eso, Mazzina plantea que “Sergio, el candidato de Unión por la Patria, tiene grandes propuestas en cuanto a cuidar a las mujeres, a cuidar a las familias, va a trabajar por un país con más oportunidades laborales y menos desigualdades. Dijo en varias oportunidades que quiere impulsar la igualdad salarial entre varones y mujeres y también trabajar en un sistema público de cuidados para que las mujeres puedan salir a trabajar y que los pibes estén cuidados”.

La funcionaria enfatiza que algunas de esas acciones están en marcha. “Es algo que también venimos haciendo, que obviamente Sergio lo va profundizar. Obras Públicas destina un 8% de su presupuesto en políticas de cuidado y, de hecho, ha superado ese monto, llegó al 10%. Pensar en políticas de cuidado tiene que ver con más centros de primera infancia, con más lugares para el cuidado de los pibes y de las pibas, para que las familias puedan salir a trabajar. Recordemos que hoy las mujeres cuidan entre 6 y 10 horas diarias, acorde a la cantidad de hijos o hijas que tengan, contra tres horas y media que cuidan los varones. Entonces, claramente, si no logramos equilibrar esa balanza es muy difícil que podamos lograr realmente una igualdad real entre varones y mujeres, cuando en realidad nosotras tenemos menos posibilidades de estudiar, de formarnos, de trabajar”.

Otro espacio de trabajo es la inserción de fuerza laboral de mujeres en sectores masculinizados, como la construcción. “Es uno de los sectores más dinámicos de la economía, donde hay muy pocas mujeres, una actividad que viene creciendo de una manera exponencial, donde solamente el 4% son mujeres. La pregunta es ¿no están capacitadas? ¿No pueden hacerlo? Y la verdad es que están capacitadas, pueden hacerlo. El tema es que hay menos tiempo, que no tienen donde dejar a los pibes y a las pibas y encima, imagínense, si escuchan al otro candidato, que claramente no quiere Ministerio de las Mujeres, ni el nacional ni el del resto del país. Tampoco quiere Obras Públicas, tampoco le interesa la presencia del Estado”.

Mazzina instala una pregunta. “Me gustaría preguntar si queremos un presidente inestable, si queremos que triunfe la violencia social como método. Las propuestas de Sergio Massa y de Agustín Rossi realmente van a cambiar nuestro país. Creo que hay mucha esperanza puesta en este gobierno de unidad nacional, en entender que es el fin de la grieta, que se abre un nuevo tiempo. Yo les pido a las personas que votemos con amor a nuestra patria, a los ADN que nos hacen sentir el orgullo de ser argentinos y argentinas. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, hay cosas por modificar, pero votemos a quien hoy nos está demostrando que es capaz de lograr lo que necesitamos”.