“Con esto juegan las nenas”, soltó un usuario que prendió la cámara repentinamente para mostrar que se estaba masturbando. Así empezó el martes a la noche el cyberataque al taller de herramientas digitales con perspectiva de género, dictado por la ONG Orgulloses de Construir Comunidad en el marco de un programa de capacitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un grupo de autodenominados libertarios se infiltró en dos capacitaciones virtuales haciéndose pasar por alumnos, para emitir una catarata de mensajes misóginos y amenazas. No se trata de un hecho aislado: es muy frecuente que espacios de formación virtual, relacionados con temáticas de género (aunque no exclusivamente), sean "copados" por este tipo de agresores en banda, que desde hace unos meses a esta parte se identifican con insistencia como seguidores de La Libertad Avanza.

El chat se volvió una horda de mensajes de misoginia y odio donde detrás de nombres falsos y sin cara se leían: “Todas putas”, “MILEI 2023 VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, “DOMADOS LOS MOGÓLICOS DE GÉNERO”, “aguante milei”, “deja de robar plata al estado, hijo de puta”, “Yo sé en que trabajan más las mujeres que los hombres, ONLYFANS”, “mi mamá le pega a mi viejo, pero estoy contento, está más empoderada que nunca, me llena de orgullo que no se arrodilla al patriarcado”, “Y ustedes también son bien tóxicas”, “si tiro la cadena del baño estoy ayudando a las tareas del hogar?”, entre otros. El ataque, que derivó en la suspensión de los encuentros, será demandado por parte de la dirección del programa.



Fragmento del chat del grupo de la capacitación, una vez que los jóvenes libertarios habían irrumpido (Captura)

La intervención libertaria se dio en medio de una capacitación dictada en el marco del programa BA Multiplica del Gobierno de la Ciudad, llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Dirección General de Políticas de Juventud. El mismo busca la promoción de inclusión y participación de los jóvenes en el ámbito laboral y consiste en una formación en herramientas digitales, sustentabilidad, consumo responsable y perspectiva de género.

La agresión se orquestó mediante la plataforma Devox, que proporciona a los usuarios chatear en el anonimato. “Vengan a jijearse -burlarse- conmigo en este curso de GENERO (kjj) a las 19hs”, era la invitación que publicó un anónimo compartiendo el link de la charla virtual, donde además indicaba: “Van a hablar de cuestiones de género y todas esas pelotudeces, fomenten el bardo. Ayudenme a DOMAR a femilocas y manginas -varones involucrados en lo relacionado al género-”.

Convocatoria a la agresión en la plataforma Devox (Captura)

“Esto es un acto de odio, contra las mujeres y contra el tema. Es deliberado y tiene una intencionalidad concreta que es que no que sigamos hablando acerca de la perspectiva de género ni la desigualdad estructural. Es un taller que está basado en evidencia científica, tiene datos de la encuesta permanente de hogares, no es que es un espacio de opinología de un montón de mujeres hablando de los hombres, sino que es formación académica, lo dan profesionales, psicólogas, abogadas, personas con maestrías o doctorados en el tema”, señala María Cristina Geninazzi, maestranda en Género (FLACSO) y coordinadora del módulo de género de BA Multiplica.

“Las urnas validan: me parece que si efectivamente gana Milei, todos estos grupos se van a sentir envalentonados para poder profundizar este tipo de discursos y quizás ya no desde el anonimato -continúa Geninazzi-. En el debate Milei dijo que la brecha salarial de género no existe, que justamente se habla de eso en nuestro taller. Al decir eso, prácticamente está diciendo que las mujeres somos idiotas y que por eso no ascendemos a nuestro puesto de trabajo. Con lo cual todas las políticas que va a tomar cuando él sea gobierno van a tender a eso”.

“Me parece que hay una escalada de violencia y teniendo en cuenta que el movimiento feminista se ha hecho más potente, al mismo tiempo las reacciones se han potenciado -explica Abril Lagos, comunicadora social y tallerista a cargo de uno de los cursos que sufrieron el ataque-. Hay ciertos personajes que se creen en poder por ser varones, por pertenecer a una fuerza política que ahora está adquiriendo más y más poder, pueden hacer este tipo de cosas. Realmente da escalofríos porque estas cuestiones, si bien vienen sucediendo en la esfera digital, nadie nos asegura que efectivamente no ocurra en la vida real por fuera de esas cuevas en las que están sembrando odio y también siendo incitados a seguir esparciéndolo. Estos grupos libertarios lo único que quieren es arrasar derechos y querer mantener poder, que esas masculinidades tóxicas y hegemónicas se mantengan en el papel de opresores. Lo que estaban queriendo hacer era oprimirnos plenamente”.

Ante lo sucedido, la Dirección General de Políticas de Juventud, a través de la cual se llevan adelante las capacitaciones, tomará cartas en el asunto presentando una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Mientras tanto, hacia mañana, donde se dará el segundo encuentro del módulo de género, el mismo grupo se organiza a través de la plataforma del anonimato para dar un nuevo golpe. “Si quieren seguir domando e infiltrarse me avisan por mañana que voy a estar viendo si cualquiera puede unirse a la videollamada para domar de vuelta la clase de la basura de género”, publica un usuario junto a los links y horarios de las clases.

Informe: Carla Spinelli.