Roger Waters volvió a realizar declaraciones polémicas sobre política internacional, respecto del conflicto en la Franja de Gaza, tras el ataque masivo de Hamas a Israel, el 7 de octubre pasado, donde resultaron asesinadas 1400 personas y otras 240 secuestradas. "El mundo no sabe qué sucedió realmente" sostuvo el músico británico, quien no descartó una "operación de bandera falsa".

Durante una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, difundidas en sus redes sociales, Waters expresó dudas acerca del número de civiles muertos en ese ataque. "Es muy sospechoso que no hayan escuchado el ruido de las explosiones", dijo enel músico, refiriéndose a los explosivos usados para derribar parte del muro de acero que separaba ambos territorios.

El británico, que tiene previsto realizar dos shows de despedida en la Argentina -21 y 22 de noviembre- se había pronunciado sobre la guerra en Medio Oriente al pedir que se frene "el genocidio en Gaza”.



El exlíder de Pink Floyd también dijo que Israel exageró la relevancia del ataque "al inventar historias sobre la decapitación de bebés", información difundida días después cuando el ejército israelí entró a los kibutz que habían sido asolados por Hamas. Y difundida por reporteros que citaban a soldados que no fueron identificados.

En realidad, fue el gobierno israelí el que compartió fotos en redes sociales que mostraban los restos quemados de bebés.



Waters: "Operación de bandera falsa"

A la pregunta de Greenwald acerca de evidencias de que Hamas hubiera cometido crímenes de guerra, Waters respondió: "Probablemente, los primeros 400 muertos eran personal militar israelí", sostuvo el británico, y, por lo tanto, aseguró, "no fue un crimen de guerra".

E insistió: "¿Fue justificado que resistieran a la ocupación? Sí. Pero, como dijiste, es la Convención de Ginebra. Están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967. Es una obligación".

No mencionó a los más de 260 jóvenes que estaban en una fiesta electrónica y que fueron perseguidos, muertos y secuestrados. "Lo que sabemos es que, sea una operación de bandera falsa o no, o lo que sea que haya sucedido, y la historia que lleguemos a conocer... no sabemos si alguna vez conoceremos gran parte de la historia real. Siempre es difícil saber lo que realmente ocurrió".

El exPink Floyd ya había generado controversias al culpar a Ucrania por la invasión rusa, y apoyar al Kremlin en una reunión de Naciones Unidas. En tanto, es investigado por la policía de Alemania en mayo bajo sospecha de incitación por utilizar un disfraz que glorificaría al nazismo en un concierto que realizó en Berlín.



