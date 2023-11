“Hoy lo que está en discusión son dos modelos de país, uno que ve a la educación como una inversión y otro que la ve como un gasto. Desde las escuelas técnicas, estamos muy preocupados. No queremos imaginar un mañana esperando que lleguen los vouchers para que algunos que puedan pagarse su educación y puedan aspirar a un futuro mejor y otros queden apenas sobreviviendo o sin esperanzas.” El dueño de esta definición es Gabriel Ponce, tiene 19 años, y el Secretario General de la Federación de Colegios Técnicos de San Martìn(FCT)

El colectivo que representa Ponce, reúne a estudiantes de las seis escuelas técnicas del distrito: la Técnica N°1 Manuel Belgrano, la Técnica N°2 Alemania, la Técnica N°3 Prefectura Naval, la Técnica N°4 Emilio Mitre, la Técnica N°5 Galileo Galilei, y la Escuela Técnica de la UNSAM. Son casi un centenar de chicos y chicas de sus centros de estudiantes con el fin de trabajar por la unión de las instituciones de esa modalidad y su vinculación con el mundo del trabajo.

Ponce llegó a la militancia estudiantil en 2017. Eran años de discusiones de quitarle horas de formación a la modalidad. “La escuela técnica no se toca”, decían aquellas primeras banderas que Gabriel aprendió a levantar contra la política de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. “Eran tiempos difíciles, nos querian sacar horas de historia, filosofía o arte, porque parecía que si estudiabamos en una escuela técnica había pensamientos que no podíamos tener”, recuerda el joven que ve cómo las propuestas del candidato libertario Javier Milei lo obliga a replantearse el panorama de su actividad política.

--¿Cómo vivís la proximidad al balotaje y en qué puede modificar tu idea de futuro?

--Desde la Federación creemos que estamos en disputa de dos modelos de pais. No solo económico sino industrial, cultural, productivo. Mientras uno de los modelos busca la desinversión y la privatización de la educación, lo que nos afecta a las escuelas técnicas pero completamente. Es pensar en convertir a la educación en un negocio, en vouchers y escuelas compitiendo entre sí, y realmente no creemos que la educación funcione así. No la podemos mirar solo como un negocio que genere rentabilidad. Y si quiero que sea rentable ¿cuánto tiene que valer un voucher? Hoy la cuota de una escuela técnica no baja de los 200 mil pesos. Y por el otro lado hay un modelo que ve a la educación no como un gasto sino una inversión. Se propuso duplicar la inversión en educación, y hacerlo por ley. Hoy la inversión de educación técnica es del 0,2%del PBI y con esta nueva ley la idea es duplicarlo. Y llevarlo la inversión de educación del 6 al 8% del PBI. O sea que estamos hablando de un modelo que tiende a la igualdad y otro al “sálvese quien pueda”. Y nosotros sabemos bien de qué lado queremos estar. Queremos que nos escuchen, que los centros de estudiantes sigan teniendo voz. Pero principalmente que estudiar no sea para pocos, que tener una mejor educación no dependa del lugar en el que naciste. Porque eso no solo beneficia al estudiante, también beneficia al empresario que va a tener un obrero más calificado, también al consumidor, que va a conseguir un producto de mayor calidad, entonces es todo una cadena que beneficia a toda una sociedad. Por eso la pregunta nunca es cuánto se gasta en educación, sino cuánto se invierte.

--¿Cómo y cuándo nace la FCT?

--Nació hace poco más de un año. En octubre de 2022. Como una necesidad de las escuelas técnicas del distrito de tener una agrupación propia. Ya había de secundarias, en general, pero nosotros necesitábamos una propia, que entendiera nuestras problemáticas y de nuestros desafíos. Yo soy el presidente del centro de estudiantes de la Técnica 2, y no teníamos contacto ni articulación con las otras escuelas del distrito. Increíblemente estábamos uno al lado del otro y no nos conocíamos, no sabíamos si tenían centro de estudiantes, como funcionaban, etc. Planteamos un primer encuentro y encontramos muchos puntos en común . Por ejemplo todas tienen una larga jornada. Tenemos, chicos que estan de 7 de la mañana a 6 de la tarde, eso implica organización, necesidad de materiales, de elementos de trabajo. Problemáticas específicas de las escuelas técnicas.

--¿Qué fue lo primero que pensaron en resolver?

--Sin dudas fueron las Prácticas Profesionalizantes. En esta modalidad, en el último año tenés que cumplir 200 horas de prácticas profesionalizantes en una empresa, y muchas veces muchos chicos y chicas quedaban afuera porque no encontraban dónde hacerla. Terminaban haciendo las prácticas en la propia escuela, en lugar de una empresa orientada a lo que estaban estudiando. Lo cual era muy perjudicial. Nadie podía poner en el CV que había hecho las practicas en su escuela. Eso dejaba trunco ese primer vínculo con el mundo laboral.

--¿Y cómo lo resolvieron?

--Para nosotros ése fue nuestro primer gran eje: apuntalar la articulación con el mundo privado. Lo que comenzamos a hacer fue ir a tocar puertas a empresarios a pymes, fabricas y empresas de la zona. En un lugar recontra industrial como San Martín,la recepción fue inmediata y muy buena. Fue decirles: “che, acá hay pibes que pueden hacer prácticas profesionalizantes y van a aportar un montón y van a aprender y están capacitados muy bien”, y de esa manera no solo se acaba con esa faltante de personal especializado de por ejemplo electromecanica y a la vez ayudamos a impulsar a los pibes al mundo del trabajo. Los chicos iban a la escuela, pasaban por un galpón y no sabían qué había ahí Nosotros abrimos las puertas de esas empresas para que los y las estudiantes puedan hacer sus primeros pasos. Muchos de esos empresarios a los que le llevaba la idea no sabían que podían recibir pasantes y en qué consiste eso.

--¿Cómo les consta lo que piensan los empresarios?



--La Federación tiene mucha comunicación con la Unión industrial de San Martín, entonces si queremos solucionar una problemática que tienen las escuelas técnicas, que es la poca articulación con el sector privado y el sector productivo , ¿cómo no le iríamos a tocar la puerta a la Unión industrial? Además siempre recibimos la mejor, tanto de la Unión Industrial, como del INET(instituto Nacional de Educación y Tecnología), con el cual también articulamos gracias a los cuales estuvimos realizando salidas educativas a PYMES y empresas dentro del municipio.

--¿Con cuánta gente?



--Llevamos más de 300 pibes a las empresas y muchos hoy están haciendo las practicas ahi. También hicimos que las empresas vayan a las escuelas. Que nos asesoren en ,¿cómo hay que presentarse, que necesita el mercado y como podemos hacer para crecer en el mercado laboral?

--¿Qué demanda el mercado?

--El mercado busca mucho trabajador calificado que sale de las escuelas técnicas. La demanda de técnicos es grandísima y el empresario se da cuenta de que los chicos recién egresados o en el último año tienen el conocimiento que necesitan, más las ganas de ingresar al mundo laboral con todo.