El periodista Víctor Hugo Morales se tomó el tiempo para hablar del fenómeno Taylor Swift que marcó la agenda cultural de la actualidad y se convirtió en uno de los recitales más importantes del año.



En este contexto, el reconocido conductor de AM750 tuvo un divertido intercambio con un móvil desde las inmediaciones del estadio de River Plate, donde se está haciendo la fila para el segundo de los tres shows de Taylor Swift.



Así, tras el testimonio de un grupo de fanáticas, Víctor Hugo analizó este fenómeno: “Las saludo y las celebro (a las swifties), porque además sé que están muy a favor de la democracia, al menos la mayoría de las que vi ser entrevistadas”,



Esta afirmación tiene que ver con que el fandom de la cantante estadounidense se posicionó políticamente en contra de Javier Milei y, de esta manera, se hizo eco de la posición política de Swift, declarada artista antitrump.

Luego, añadió: “Y aquí tenemos una demostración de lo que a veces pueden los liderazgos. Ella dijo lo que dijo y más de una chica o chico pudo haber cambiado de opinión”.



En el primer recital muchos fanáticos llegaron a River con claros mensajes políticos, como uno que decía "Who's Javier Milei anyway? Ew" (Quién es Javier Milei de todas formas?). Otro rezaba "We Are Never Ever Getting Back to Menem" (nunca volveremos a Menem), en alusión a la canción "We Are Never Ever Getting Back Together" de la joven cantante.



También hubo mensajes alusivos a las elecciones en las ya muy populares "friendship bracelets", con mensajes en apoyo a Sergio Massa.

