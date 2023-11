El rechazo de las swifties y del Army de BTS a la figura de Javier Milei llegó hasta la portada del diario "New York Times". El medio norteamericano destacó, en una extensa nota firmada por Natalie Alcoba, el camino del candidato de La Libertad Avanza hacia el balotaje presidencial, al que llegó según consigna el artículo -- gracias al apoyo de los jóvenes.

Luego de definir la contienda entre Milei y Sergio Massa, como una "lucha reñida", la periodista reflejó extensamente el papel de las comunidades de fans en la política argentina. En este punto, sostuvo una premisa que confirmó al final del artículo: la movilización en redes sociales puede influir en la percepción de los candidatos.



Puntualmente, el diario de mayor tirada de Estados Unidos, detalló la particular historia de los seguidores argentinos de Taylor Swift, conocidos como Swifties, quienes lanzaron una campaña en redes sociales en la que presentan a Milei y su partido libertario como una amenaza para Argentina.

"No podemos no luchar después de haber oído y visto a Taylor darlo todo para que la derecha no gane en su país", afirmó el grupo conocido en redes sociales como "Swifties por la Patria" en un comunicado. "Como dice Taylor, tenemos que estar en el lado correcto de la historia", ratificaron.



Las Swifties argentinas expresaron su desacuerdo con las posiciones de Milei, incluyendo su oposición al aborto legal, su apoyo a la flexibilización de las leyes de armas y sus propuestas para reformar la educación y la atención de salud pública. También destacaron los comentarios de Milei en contra del feminismo y su minimización de las atrocidades cometidas durante la dictadura militar en Argentina.

"Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre no lo vamos a votar”, adelantaron los representantes de la cuenta argentina al diario.

Villaruel contra los BTS

Por otro lado, el Army de BTS se centró en Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei, después de que resurgieran tweets ofensivos de su parte hacia el grupo de K-pop.

Los fans de BTS también se manifestaron, y publicaron un comunicado donde acusaron a Villarruel de xenófoba y destacaron que el mensaje de BTS promueve el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.



El diario destacó el apoyo de los fanáticos de pop y K-pop a causas políticas y su la capacidad de organización y de reflexión estos colectivos que, durante mucho tiempo, fueron menospreciados solo por cuestión de gustos.



