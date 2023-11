Megadeth anunció su regreso a la Argentina: será el 13 de abril de 2024 en el estadio porteño Movistar Arena por motivo de la extensión de su gira "Crush The World" por Latinoamérica.

La preventa de entradas para el concierto argentino estarán disponibles para los miembros del club de fans a partir del sábado 11 de noviembre en www.megadeth.com/tour, mientras que la venta general se habilitará el 13 de noviembre, informaron. Además, señalaron que habrán "paquetes VIP de Megadeth, que incluyen preguntas y respuestas VIP, y encuentros y saludos con los miembros de la banda".

Por su parte, el líder de la emblemática banda de heavy metal, Dave Mustaine, reveló una segunda gran noticia para los fans argentinos: "¡También estamos planeando una gran sorpresa donde comenzó 'Aguante Megadeth' en Buenos Aires! Así que… si puedes, ¡NO TE PIERDAS ESE ESPECTÁCULO!".

Megadeth anunció una sorpresa para el concierto que dará en Buenos Aires en 2024. (Imagen: captura de pantalla sitio web Megadeth)

La fecha en la Argentina marcará el 30 aniversario desde la primera presentación del grupo en el país, que sucedió el 2 de diciembre de 1994 en el estadio Obras Sanitarias.

En las redes sociales de la banda, los fanáticos argentinos celebraron la noticia remitiéndo el célebre cántico "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth" que entona el público en sus conciertos.

(Imagen: captura de pantalla)

A través de la gira "Crush the World Tour", Megadeth recorrió Europa, Canadá y Estados Unidos con éxito. En tanto, anunció 10 nuevas fechas en 2024 en Latinoamérica, pasando por Lima (Perú), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina), Asunción (Paraguay), Sao Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia), San Salvador (El Salvador), Ciudad de México (México), Monterrey (México).

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Dave Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista.

A lo largo de su extensa carrera, entre otros álbumes, se destacan "Killing Is My Business... and Business Is Good", "So Far, So Good... So What", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Cryptic Writings", "Risk", "Thirt3en" y "Super Collider".

El año pasado, el grupo que completan Kiko Loureiro, James Lomenzo y Dirk Verbeuren presentó el disco The Sick, The Dying and The Dead -el primero desde 2016- grabado luego del cáncer de garganta que afectó a Mustaine.

