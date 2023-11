El temporal de lluvia hizo que Taylor Swift cancelara su segundo shoe en el estadio Más Monumental de este viernes, y los "swifties" deberán esperar hasta el domingo para ver a la cantante en vivo. Mientras tanto, las películas de Taylor y documentales de sus shows siguen vigentes en las plataformas de streaming -como Netflix y Disney +-, y el documental de la gira actual -"Taylor Swift:The Eras Tour"- se puede ir a disfrutar en el cine.

Entre las películas que se pueden ver en el streaming con la participación de Taylor Swift, están: Hannah Montana: La película (Disney+), Historias de San Valentín (HBO Max), Lorax: en busca de la trúfula perdida (Netflix y Prime Video), The Giver (FilmBox+) y Cats (Netflix).

Qué películas de Taylor Swift se pueden ver en el streaming

Amsterdam. Es una película de 2022, que no fue muy bien considerada por los swifties, porque solo pueden ver menos de 15 minutos a Taylor en el personaje de Elizabeth Meekins, que muere al principio de la historia. Se puede ver en Disney+.

Miss Americana. En este revelador documental, Taylor Swift asume plenamente su rol de compositora y artista, y deja en evidencia su capacidad de expresarse sin mordaza. "Todo mi código moral, siendo niña y ahora, es la necesidad de que me consideren buena", dice la cantante en este film, a modo de prólogo de un relato sobre cómo irá, precisamente, reaccionado contra eso. "Me han enseñado a ser feliz cuando me elogian mucho. Entonces, si vivís para que te quieran unos desconocidos, que es de donde obtenés tus alegrías y satisfacciones, una sola cosa mala puede hacer que todo se venga abajo", sostiene. Para ver a una Taylor íntima. En Netflix.

Hanna Montana: the Movie. Es una película para público juvenil, de género musical comedia-drama de 2009 basada en una de las exitosas series de Disney Channel, Hannah Montana. La escena de Taylor Swift aparece como una cantante, no nombrada, que se presenta en la recaudación de fondos de Crowley Corners y toca una canción lenta ("Crazier") mientras Miley Stewart (Miley Cyrus) y Travis Brody (Lucas Till) bailan. Luego sale del escenario y Miley canta "Hoedown Throwdown", pero Taylor no aparece en toda la película.

Cats. Es un conocido musical que se subió a los escenarios del mundo. Escrito por el famoso compositor y productor Andrew Lloyd Webber y basado en el poema "El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum", del británico T.S. Elliot, desde su estreno en Londres en 1981 ha sido un éxito continuo en Nueva York y Londres. La película cuenta con un elenco estelar liderado por las ganadoras del Oscar Judi Dench y Jennifer Hudson, acompañadas por James Corden, Ian McKellen, Rebel Wilson y la cantante Taylor Swift. Si bien la crítica no la consideró una buena película, estrenada en 2019, para los swifties puede no ser un escollo.

