La propuesta de Javier Milei de convertir a los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas desató una verdadera ola: cientos de clubes de todo el país, desde los más grandes de primera división como Boca y River hasta las instituciones barriales, salieron públicamente a oponerse y a reivindicarse como asociaciones civiles. La provincia de Buenos Aires tuvo un rol protagónico en el fútbol de ascenso, que elevó el hashtag #NoALasSAD, no a las sociedades anónimas.



A través de las redes sociales, los clubes del fútbol argentino expresaron su repudio a las políticas que pregona el candidato a presidente de La Libertad Avanza. Milei dijo que le gusta "el modelo inglés". Añadió que "no les va mal" y que "tienen un espectáculo terrible".



En el Reino Unido el permiso para que los clubes fueran privados los convirtió en propiedad de magnates o capitales internacionales. Como reacción, en los últimos 20 años grupos de hinchas fundaron clubes para que fuesen administrados por los propios hinchas y no quedaran a merced de multimillonarios o fueran el instrumento de grandes operaciones de lavado de dinero.

En la Argentina la reacción a Milei fue anticipatoria. El mundo de la pelota abandonó su habitual neutralidad pública, al punto que en algunos casos directivos de clubes no solo rechazaron la idea de la conversión en sociedades anónimas sino que directamente llamaron a votar a Sergio Massa para evitar todo peligro institucional.

La ola fue creciendo durante todo el sábado 11, y las redes sociales poco a poco fueron inundándose de comunicados e insignias. A la tarde, el tema estaba segundo en las tendencias de X, antes llamada Twitter. El primer tema, imposible de destronar por el furor que desató desde que llegó a la Argentina para sus recitales, fue Taylor Swift.

De este modo, un fenómeno tan popular con el fútbol se transformó en un símbolo de resistencia al programa ultraliberal de Milei antes del debate de los candidatos de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Un informe elaborado en 2022 por los sociólogos Artemio López y Manuel Zunino determinó que Boca tiene el 42,10 por ciento de los hinchas, River el 35, Independiente y Racing alrededor del 5 por ciento y San Lorenzo poco más del 3 por ciento.



Luego de que los clubes de la Primera Nacional tomaran la posta, llegó el turno de los clubes bonaerenses de Liga Profesional, primera categoría. Primero los porteños Boca, River y San Lorenzo expresaron sus posturas en contra de las sociedades anónimas. Después se fueron agregando otros. El comunicado más llamativo fue el de Independiente de Avellaneda. El "rojo", conducido por dirigentes del PRO bullrichista como Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, derrotado candidato a gobernador el primero y diputado nacional electo el segundo, emitió un documento en el que indicó que "la comisión directiva (...) está convencida de que nuestro club tiene que seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro". Añadió que, tal como lo indica el estatuto, "nunca resignaremos a esa figura". Lo sentenciaron con el hashtag "#NoALasSAD" (No a las sociedades anónimas deportivas).

Grindetti y Ritondo dentro del PRO no se quedaron con Horacio Rodríguez Larreta sino que se pronunciaron públicamente por Milei una vez que el candidato de la extrema derecha acordó el pacto electoral para el balotaje con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.



Su vecino Racing Club dijo que "nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol", ya que los socios e hinchas que recuperaron la democracia de la "academia" "lo saben bien". El mensaje se debe a que, durante ocho años, Racing desarolló su vida institucional como una sociedad anónima y sus socios no pudieron ejercer el voto entre 2000 y 2008.

El otro club de Avellaneda que se sumó fue Arsenal de Sarandí.

Lanús; Banfield, de Lomas de Zamora; Estudiantes y Gimnasia de La Plata; Sarmiento de Junín; Tigre y Platense, de Vicente López, fueron otras de las instituciones bonaerenses de Primera que se opusieron al "modelo inglés".

Según pudo averiguar BuenosAires/12, en la cocina de la Asociación del Fútbol Argentino "no existió ninguna indicación ni bajada de línea" que motivase semejante oleada de repudio. Directivos consultados por este diario indicaron que "fue un efecto contagio entre los clubes", que al ver la masividad de las exposiciones de sus pares, "optaron por tomar partido".

Las instituciones reaccionaron de esta forma para oponerse a la privatización y al modelo que siempre quiso imponer Mauricio Macri. Y además los clubes hicieron hincapié en defender su rol de contención social y de construcción de las identidades, los valores y los emblemas. Como tienen estatuto propio, nadie puede obligar a un club a ser vendido, pero la reducción del Estado que plantea LLA complica directamente a los equipos, sobre todo, del fútbol de ascenso. Existen legislaciones que indican que los clubes están exentos de pagar las cargas sociales de los trabajadores. En caso de ser derogada esa norma, ese monto representaría la mitad del presupuesto actual de cualquier institución.

Muchos de los clubes bonaerenses que se verían sumamente perjudicados por las políticas de ultraderecha se encuentran en la Primera Metropolitana -tercera división-. J.J. Urquiza, de Tres de Febrero, fue el tercer club del fútbol nacional en repudiar las sociedades anónimas. "Le decimos NO a la idea del candidato a presidente Javier Milei (...) La pasión es de los hinchas y de los socios, y no se vende", rezó el comunicado del conjunto celeste. Cuando J.J. Urquiza gana un partido, apenas alcanza una decena de republicaciones. Con su postura ante las SAD, su tuit fue visto por 195 mil personas. El "jota" obtuvo casi 6 mil Me Gusta, 82 citas y 1500 republicaciones.

Talleres de Remedios de Escala, de Lanús, campeón de la categoría que regresará a la Primera Nacional luego de veintiocho años, lanzó un extenso documento para expresar su repudio. Lo siguieron Argentino de Quilmes; Armenio, de Escobar; Los Andes, de Lomas de Zamora; Deportivo Merlo; Acassuso, de San Isidro; Cañuelas; Villa San Carlos, de Berisso; Dock Sud, de Avellaneda e Ituzaingó.

El Federal A, la tercera categoría del interior del país en la que participan los clubes indirectamente afiliados a AFA, también tuvo equipos bonaerenses que se expresaron contra las propuestas libertarias. Olimpo de Bahía Blanca jugó fuerte, ya que luego de decir "No a las SAD", el conjunto bahiense afimró: "Olimpo acompaña las políticas deportivas de clubes que impulsa el candidato Sergio Massa". Villa Mitre, también bahiense, también alzó la voz junto a Santamarina de Tandil; Circulo Deportivo Otamendi, de General Alvarado y El Linqueño, de Lincoln.

En cuanto a la Primera C -cuarta división-, los bonaerenses San Martín de Burzaco y Claypole, de Almirante Brown, junto Deportivo Laferrere, Sportivo Italiano y Deportivo Liniers, de La Matanza, se sumaron al deprecio generalizado secundados por Ferrocarril Midland, de Merlo; Real Pilar; Club Luján; Victoriano Arenas, de Lanús, y Berazategui. La Primera D -quinta y última categoría- reflejó el repudio de Centro Español, de Morón; Central Ballester, de San Martín y Juventud Unida, de San Miguel.

Además de las instituciones mencionadas, miles de clubes ubicados en los barrios y en los pueblos de la provincia de Buenos Aires utilizaron sus redes sociales para rechazar las sociedades anónimas deportivas. En tiempos donde la construcción de la identidad bonaerense está en boca de todos, los clubes delimitaron su territorio: la pasión, la identidad, la historia y los colores.

El primer pronunciaiento en el país fue el de Guillermo Brown de Puerto Madryn. "El cruzado", al cierre de su comunicado, firmó: "Apoyamos a Sergio Massa. Argentina Sí, #MileiNo". Luego, el repudio a las sociedad anónimas fue secundado por clubes bonaerenses de la Primera Nacional -segunda categoría- como Tristán Suárez de Ezeiza, que expresó que los dirigentes del fútbol tienen "la obligación de apoyar, abiertamente, la candidatura de Sergio Massa como presidente de la República". Otro de los que indicaron su acompañamiento al candidato tigrense fue Brown de Adrogué, del partido bonaerense de Almirante Brown.

Chacarita Juniors, de San Martín, expresó su repudio de manera peculiar: formuló un artículo para su nuevo estatuto, en el que "garantiza que la institución es y será de los asociados, quedando expresamente prohibida adopción de cualquier forma jurídica societaria que importe desplazar a los mismos en su carácter de únicos titulares de la identidad". Quilmes, en su cuenta de X, apeló a la cita: copió y pegó el primer artículo de su estatuto, donde se remarca que es "una asociación de carácter civil". Almirante Brown, de La Matanza; Temperley de Lomas de Zamora; Deportivo Morón; Defensores Unidos de Zárate; Almagro y Estudiantes, de Tres de Febrero; Flandria, de Luján, y Alvarado de Mar del Plata fueron los equipos de la segunda categoría del fútbol profesional que fijaron posición.