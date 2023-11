Ambos equipos se impusieron con lo justo en sus correspondientes partidos de semifinales. Alumni, que había clasificado cuarto en la tabla anual venció a Newman, el líder del torneo, en el cierre del partido por 24 a 23. En tanto, el SIC derrotó con justicia y mucho oficio a Hindú, el último campeón, por 20 a 14. Ambos elencos ahora iban por el título de campeón que buscaban obtener desde hacía unos años. Los de Tortuguitas no lo tenían en su poder desde el 2018 cuando superó a Hindú por 26 a 17; mientras que el SIC, pese a jugar las últimas cuatro finales, no se coronaba campeón desde el 2019 cuando superó a Belgrano Athletic por 22 a 19. En el torneo de este año se habían vencido mutuamente y la última vez que disputaron una final entre ambos había sido en el año 2011, hacía doce temporadas, con triunfo del San Isidro Club por 14 a 11

Primer tiempo parejo y sin mucho vértigo

Con un marco imponente en el CASI, el pitazo de Bertaza dio comienzo a la final del torneo de la URBA. En la primera que tuvo y casi sin hacer nada, el SIC marcó sus tres primeros puntos producto de un penal desde lejos acertado por “Paco” Lamas. Alumni, por la misma vía lo dio vuelta con dos penales de Bautista Canzani para pasar al frente. El partido era parejo, de muy bajo nivel técnico y en donde ninguno parecía arriesgar más de la cuenta. Ambos con sus armas intentaban llegar al try y no cometer errores. La disciplina era clave para eso, pero el partido no era para nada bien jugado.

Alumni con tackles, bien abajo, y contra rucks defendía muy bien los embates de un SIC que tenía la iniciativa y buscaba con sus forwards sin poder quebrar a la defensa de los hombres de Tortuguitas. En 20 minutos el 6 a 3 para Alumni, mostraba solo las ganas, en un cotejo en donde prevalecían las defensas. Los ataques del SIC no prosperaban y era claro que en una final se esperaban los errores rivales.

Los intentos del SIC seguían predominando, pero desperdiciaron un penal a los 32 minutos para igualar, cuando se le fue por poco a Lamas; el parcial seguía 6 a 3 para Alumni que se animó a jugar un poco en el campo del SIC, y así pudo conseguir con otro penal estirar la diferencia cuando Bautista Canzani con su pierna izquierda acertó nuevamente para estirar la diferencia y ponerse 9 a 3. Así se fue el parcial con un pobre primer tiempo desde el juego, sin tries y con el resultado abierto para la segunda mitad.

Era de Alumni, fue para el SIC

Sin cambios arrancaron la segunda parte. El SIC salió a buscar el try de entrada nomás y Alumni se plantó en defensa con tackle y tackle. Panzarini que iba y Cubilla abajo que tackleaba. Así llegó un penal de Bivort que el SIC lo jugó al line con la patada de Lamas. Del line que tomó Borghi fue a jugar el SIC, con penal de Alumni y los de “la zanja” que jugaban con ventaja en busca del try.

Piccardo primero y luego Pirán fueron en busca del ingoal rival, Alumni defendía como podía, pero apareció Soares Gache y en el último pase el SIC no pudo. Se volvió a la ventaja, Lamas intent jugar rápido, pero no prosperó, hubo dudas y el juez Bertaza explicó la sanción y el nuevo penal para el SIC que finalmente Lamas metió para descontar y dejar el score más cerca para el SIC, que aún estaba abajo 9 a 6.

El SIC mejoró y se le fue encima a Alumni. Piccardo fue la bandera de ese empuje y así los de San Isidro lograron un nuevo penal a los 10 minutos que con la patada de Lamas les sirvió para igualar el match en 9 tantos. Alumni quiso también y consiguió con “Rete” González Iglesias y Canzani encontrar la infracción. Ese penal parecía sencillo, pero esta vez el que falló fue Bautista Canzani y el score quedó empatado en 15 minutos.

Pero otra vez fue Alumni y encontró el penal buscado desde una posición más difícil que la anterior. El zurdo Canzani se sacó la bronca y puso con su acierto el 12 a 9 para la Asociación Alumni en 19 minutos. Tras eso fue reemplazado e ingresó Díaz Luzzi, que en la salida siguiente falló con su patada, la tomó Lamas y probó el drop para igualar nuevamente el partido en 12 tantos, con 20 minutos por jugarse para definir quien era el campeón.

Se hacían más notables los errores, hubo muchos cambios para darle aire a los equipos y Alumni casi llega al try, pero lo frenaron justo a Pernas y zafó el SIC. La igualdad en 12 tantos, hablaba a las claras de que jugaban más al error del rival que a buscar algo propio, más con el pie que con juego asociado, más en pensar defender que en atacar. Y así, llegaron los minutos finales, los de la definición, y Alumni salió de contra tras un sombrero fallido de Lamas y fue a fondo. Estuvo cerca de apoyar el try ganador, pero se conformó con el penal que a dos del final Díaz Luzzi desde una posición más que cómoda para ganarlo, lo falló. Y así el SIC tuvo una nueva vida, y en la última jugada del partido un nuevo penal que el propio Lamas no perdonó para el 15 a 12 final, el del campeonato. De esa forma consiguieron el campeonato número 27 que el SIC lo festejó con su gente a más no poder.

El resumen muestra una pobre y deslucida final, y un festejado triunfo con el título de campeón para el SIC, que al fin de cuentas es lo que se recordará en esta tarde en La Catedral en donde el SIC tras cuatro temporadas volvió a gritar CAMPEÓN.