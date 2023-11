El espectáculo que ofreció anoche Central fue lo más parecido a un guion hecho a medida para los hinchas. Todo empezó con angustia por el dominio de River y luego por el gol visitante. Después de 40 minutos de desilusión, el canaya inició el camino de la espectacular recuperación. Campaz levantó a todos con su juego, Martínez Dupuy lo empató, en el complemento Malcorra forzó el error del rival para ponerse en ventaja y la despedida del equipo del Gigante fue con momentos donde se vio la mejor versión que tuvo el equipo de Miguel Russo a lo largo del año: Malcorra dejó a Campaz ante Armani y el colombiano gritó el tercero para un cierre a pura orquesta.

Las diferencias entre River y Central quedaron claras en el juego. Mientras el millonario desplegó todo su repertorio ofensivo, con la cualidad de sus volantes para tocar y moverse de posición como principal recurso, el canaya quedó acotado en sus aspiraciones de ataque a las corridas de Campaz. River llegaba con la pelota hasta el área. Allí Quintana y Komar sacaban todo lo que iba al área chica. Para peor el partido comenzó con Broun nervioso. El arquero falló en cada pelota que tocó pero River no logró sacar provecho de sus fallos.

Central jugó de contragolpe. Fue la forma que encontró el canaya para, al menos, responder a la supremacía que imponía el rival en el juego. En las primeras corridas de Campaz, el colombiano no tuvo terminación de jugada. Cervera sufrió una lesión muscular e ingresó Martínez Dupuy. Luego de la variante llegó el gol de River. Fue una gran jugada entre Simón y Fernández. El volante soltó adentro el pase para el ingreso de Barco y el ex Independiente definió por sobre el cuerpo de Broun. El gol no sorprendió. Jugadas como esas el millonario intentó muchas.

Pero el gol de Central, en el último minuto del primer tiempo, tampoco sorprendió. Porque Campaz fue el autor intelectual para poner un pase cruzado y bajo que mostró a Martínez Dupuy en definición a la carrera debajo del arco. El canaya encontró en un contragolpe el espacio vacío del fondo visitante.

Central jugó el segundo tiempo como lo hizo River en el primero. El canaya revirtió las condiciones del juego. Se hizo de la pelota y se instaló en campo millonario. Y cuando Malcorra se encontró con Campaz el canaya dio vuelta el marcador. El colombiano salió jugando por abajo en un tiro de esquina, tocó corto a Malcorra y González Pirez atropelló la pelota que lanzó el diez y superó a Armani. Central se puso en ventaja y River desesperó. Enzo Pérez le pegó de atrás a Martínez Dupuy, luego a Ortiz, vio dos amarillas en 17 minutos y dejó la cancha. Entre tanto, cada vez que Campaz tomaba la pelota rompía toda resistencia millonaria.

Central gozó en la última media hora de juego. Abrumado River, Malcorra lideró cada ataque y junto a Campaz regalaron el tercer gol: asistencia del diez y definión cruzada a un toque de la figura de la noche. Central se despidió de local de la mejor forma, a pura algarabía y con sueños grandes por llegar a cuartos de final y pelear por el título.

3 Central

Broun 4

Martínez 5

Komar 6

Quintana 6

Alan Rodríguez 5

O’Connor 6

Toledo 6

Ortiz 7

Campaz 8

Malcorra 7

Cervera 5

DT: Miguel Russo

1 River

Armani 6

Simón 4

González Pirez 6

P. Díaz 5

Casco 5

Fernández 6

Enzo Pérez 4

De la Cruz 6

Barco 6

Lanzini 5

Rondón 4

DT: Martín Demichelis

Goles: PT: 25m Barco (R) y 45m Martínez Dupuy (C). ST: 11m González Pirez (R) en contra y 39m Campaz (C).

Cambios: PT: 24m Martínez Dupuy (6) por Cervera (C). ST: Desde el inicio Sandez (6) por Alan Rodríguez (C), Mallo por Quintana (C) y Herrera por Simón (R), 16m Borja y Solari por Rondón y Fernández (R), 34m Aliendo y Enzo Díaz por De la Cruz y Casco (R), 40m Quiñones por O'Connor (C) y 45m Montoya por Toledo (C).

Arbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: Central

Expulsado: ST: 17m Enzo Pérez (R) por doble amonestación.