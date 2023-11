Miles de palestinos, entre ellos 36 bebés en incubadoras, agotan sus probabilidades de sobrevivir en los únicos dos hospitales que siguen funcionando en el norte de la Franja de Gaza, mientras el Ejército de Israel asedia estos centros médicos, que se están quedando sin sangre, agua, electricidad y comida. El Ejército israelí niega apuntar contra los hospitales y acusa a Hamas, calificado de "organización terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), de usarlos como centros de mando o escondites, algo que el grupo islamista rechaza.

"Todos los hospitales de la ciudad de Gaza y del norte de la Franja están fuera de servicio, excepto el de Al Shifa y el Indonesio", indicó en rueda de prensa el doctor Mohamed Zaqout, director general de hospitales en el enclave palestino. Según Zaqout, la Unidad de Cuidados Intensivos de Al Shifa, el centro médico más importante de la Franja, así como los alrededores del Hospital Indonesio, situado en Bait Lahia, muy cerca de la frontera norte del enclave, están bajo fuego israelí.



Solo en Al Shifa hay unas 2.500 personas entre personal médico, pacientes (entre ellos unos 650 heridos y 36 bebés en incubadoras) y refugiados, explicó Zaqout, quien teme por la vida de los pacientes que necesitan estar conectados a máquinas, como los enfermos de cáncer o quienes padecen afecciones cardíacas o renales. "Lo que pasa en los hospitales de Gaza es una catástrofe: 12 pacientes murieron en el hospital Al Shifa por falta de electricidad y productos médicos, incluyendo dos recién nacidos", denunció el ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Sin comida ni sangre

Un total de 23 de los 35 hospitales de toda la Franja colapsaron totalmente, mientras los doctores deben realizar operaciones sin anestesia. En Al Shifa "los heridos, enfermos y el personal médico no tienen nada que comer", mientras las fuerzas israelíes "bombardean los pozos de agua y estaciones de oxígeno, y las reservas de sangre ya no se pueden usar debido al corte eléctrico" que impidió su refrigeración, explicó el ministerio de la ANP.

Richard Hecht, vocero del Ejército israelí, dijo este domingo que, "conscientes de la situación de energía del hospital" y del estado de los 36 bebés en las incubadoras, las tropas llevaron 300 litros de combustible hasta las puertas de Al Shifa. "Si toman el combustible, pueden darles el tiempo y la energía que necesitan. Tristemente hasta ahora no han tomado el combustible. Podría ser Hamas impidiéndoles que lo hagan, eso es lo que asumimos que está sucediendo", sostuvo Hecht.

Al borde del colapso, el hospital Al Shifa busca cavar una fosa común para enterrar unos 100 cuerpos que no puede conservar en cámaras frigoríficas, pero no puede hacerlo por el asedio y los ataques israelíes. "No existe un lugar seguro en Al Shifa y sus alrededores, y el acceso a los cuerpos de los mártires es imposible", confirmó Zaqout y subrayó que "la acumulación de basura y desechos médicos, la falta de agua y los cortes de energía amenazan la vida de todos".



Las fuerzas aéreas, terrestres y navales de Israel mantienen a la Franja de Gaza bajo fuego desde el 7 de octubre, cuando se desató la guerra contra Hamas tras un ataque masivo del grupo islámico en el sur de Israel que causó unos 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces el empobrecido enclave palestino acumula más de 11.100 muertos, 28.200 heridos, 3.000 desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados que viven en condiciones de hacinamiento.

"Todo lo posible" para liberar rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que su país está trabajando a contrarreloj y haciendo "todo lo posible" para la liberación de los más de 200 rehenes que siguen en manos de Hamas. En una entrevista que ofreció este domingo al canal CNN, Netanyahu manifestó que la liberación de los rehenes supone uno de los dos objetivos de guerra de Israel, mientras que el otro es "destruir a Hamas".

Durante otra entrevista ofrecida a la cadena estadounidense NBC, el primer ministro israelí dejó entrever que en estos momentos habría "un acuerdo potencial" de cara a la liberación de los secuestrados desde los ataques del pasado 7 de octubre. "Podría haberlo, pero creo que cuanto menos diga sobre ello, más aumentaré las posibilidades de que se materialice", señaló Netanyahu, quien precisó que tienen incluso alguna información sobre la ubicación de los secuestrados.

"Hay una oferta disponible. Hablaremos de ello cuando esté allí y lo anunciaremos si se consigue", ahondó el primer ministro, quien resaltó la presión ejercida por las fuerzas militares israelíes hacia los líderes de Hamas para liberar a los rehenes. "Queremos que todos los civiles estén fuera de peligro", dijo a la periodista de CNN Dana Bash, pero lamentó que Hamas está "haciendo todo lo que está en su poder para mantenerlos en peligro".

En paralelo, Egipto y Qatar están mediando con Israel y Hamas para la liberación de unos 80 rehenes, todos civiles israelíes, a cambio de un alto el fuego temporal y del compromiso del Estado judío para dejar de atacar centros sanitarios. De acuerdo a un informante egipcio que pidió el anonimato, "el proceso de liberación de los prisioneros se prevé que tendrá lugar en las próximas horas" y lo definió como "un comienzo sobre el que se puede construir para alcanzar un alto el fuego y restablecer a las dos partes, la israelí y la palestina, a la mesa de negociaciones".

Dos fuentes palestinas en El Cairo agregaron que el grupo islamista se comprometió a liberar a "niños y ancianos israelíes", algunos de ellos con doble nacionalidad, mientras que Hamas también exige la liberación de menores y mujeres palestinas en cárceles de Israel y la entrada de combustible a la Franja de Gaza. De acuerdo con estas mismas fuentes, siguen en marcha las rondas de conversaciones en sedes itinerantes, tanto en Doha, la capital qatarí, como en Egipto, con la participación de Estados Unidos con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo entre ambas partes cuanto antes.

Violencia sin fin

El conflicto amenaza desde su inicios con propagarse por todo Medio Oriente, donde operan milicias proiraníes que recientemente estuvieron atacando el territorio israelí desde Líbano, Yemen y Siria y bases militares estadounidenses en Siria e Irak. Este domingo aviones de combate israelíes atacaron "infraestructuras terroristas" en Siria luego de disparos desde ese territorio hacia la región siria del Golán, anexada por Israel, informó el Ejército israelí.

En el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, también se producen a diario cruces de disparos con el movimiento islamista Hezbollah, aliado de Irán y de Hamas. El domingo varios civiles resultaron heridos en la norteña ciudad fronteriza israelí de Dovev por un misil antitanque lanzado por Hezbollah, que dijo que estuvo dirigido contra un objetivo militar. El Ejército israelí dijo luego que respondió con ataques de artillería en el sur del Líbano.