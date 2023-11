Las señales informativas recalentaron la pantalla durante toda la jornada del domingo. “El debate final”, “A todo o nada”, “A minutos del duelo” y hasta el exagerado “Expectativa mundial” fueron algunos de los grandilocuentes títulos --propios del marketing del Hollywood más pochoclero-- que acompañaron las coberturas televisivas en la previa del debate que Sergio Massa y Javier Milei ofrecieron de cara al balotaje. En la mayoría de las señales, los zócalos y análisis se acompañaron con un reloj impreso en pantalla que en cuenta regresiva anunciaba las horas, los minutos y los segundos que faltaban para el comienzo del evento mediático-electoral. La expectativa fue tan alta que el “debate final” entre los dos candidatos presidenciales superó en audiencia a la de los dos anteriores, alcanzando un pico de 48,5 puntos de rating en el eje sobre Derechos Humanos y Convivencia democrática.

La cobertura mediática del último debate presidencial previo al balotaje estuvo atravesado por las líneas editoriales de cada canal. En LN+, no llamó la atención cómo Eduardo Feinmann y Pablo Rossi no se cansaron de correr por derecha a un Luis Novaresio que intentaba mostrarse mesurado, ante la permanente instalación de sus compañeros de la idea de que el sistema electoral argentino es “fraudulento”, con más deseos de embarrar las elecciones que pruebas. En C5N, los principales conductores y columnistas de la señal se encargaron de mostrar una y otra vez las contradicciones de Milei y el resto de los dirigentes de La Libertad Avanza. En TN, los zócalos intentaban mostrar un equilibrio que no se condecía con los análisis: “Milei busca mostrarse como un cambio viable”, se intercalaba con “Massa buscará llegar con la emoción”. En América, la previa de “El ultimo debate” estuvo signado más por la falta de boletas entregadas por LLA y las nuevas reglas que signó a esta instancia final. Por su parte, en Crónica, “el Mago sin dientes” se ofrecía como analista estrella.

En el inicio de la transmisión, a las 21, el rating total del debate superaba los 37 puntos entre los canales de aire y los de la TV Paga que lo transmitieron, superando el piso con el que habían comenzado las dos instancias anteriores en 2023. En ese horario, en TV abierta Telefe -que cambió su estrategia de programación y se sumó por primera vez a la retransmisión de debate- acaparaba la mayor audiencia con un promedio de 8,5 puntos y era la pantalla más elegida para seguir la instancia obligatoria organizada por la Cámara Nacional Electoral. La señal de Paramount superaba en ese momento los 6 puntos de El Trece, los 1,8 puntos de la TV Pública, los 1,7 de América, los 0,2 de Net TV y los 1,5 que obtenía El Nueve, que fue la única pantalla de TV de aire que no transmitió el debate y que mantuvo su habitual grilla de domingos, con la emisión del magazine nocturno Vivo para vos.

Con la sumatoria de Telefe a la retransmisión, el debate comenzó siendo más seguido en la TV abierta que en la TV Paga, aunque luego fueron las señales informativas las más elegidas. A las 21, el encendido de los canales informativos superaba los 17 puntos: C5N lideraba con una audiencia de 5 puntos, por sobre los 4,5 puntos de TN, los 4,1 de LN+, los 1,6 de A24, los 1,3 de Crónica, los 0,7 de Canal 26 y los 0,8 de IP. A las 21.20, el rating total del debate ya superaba los 44 puntos. Una cifra que fue creciendo durante el segundo bloque del debate, con picos de casi 50 puntos.

Al terminar el primer bloque, la mayoría de los análisis de las señales informativas acordaban que se había visto a un Massa ofensivo y a un Milei a la defensiva, La excepción, claro, fue de LN+, donde Pablo Rossi le dijo a Luis Majul: “No se en dónde le va peor a Massa, si como entrevistado tuyo o como entrevistado de Milei”. En TN, que en ese momento alcanzaba un pico de 9 puntos, tanto el periodista Adrián Ventura como el analista Alejandro Catterberg coincidían en que Massa le consumía el tiempo a Milei, “pese a tener todo para estar la defensiva estuvo todo el primer bloque a la ofensiva”. En A24 Rolando Graña y Mariana Contartessi suscribieron el rol protagonista de Massa, en perjuicio de Milei. En C5N, por su parte, Gustavo Silvestre señaló de “anti patria” a Milei ante la respuesta de “nacionalismo berreta” que el candidato de LLA le hizo a Massa cuando le cuestionó su admiración por Margaret Tatcher, pese a haber cometido un crimen de guerra en el conflicto de la Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

La impresionante audiencia del debate previo al balotaje se puede dimensionar al comparar con la que obtuvieron las otras dos instancias previas de 2023. La transmisión del debate del 1 de octubre en Santiago del Estero había tenido un promedio de 39,8 puntos de rating, con pico de 45, sumando la audiencia de todos los canales de la TV Paga y de aire que se acoplaron a la señal producida por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) y distribuida por la TV Pública. Por su parte, el segundo debate realizado una semana después en la Facultad de Derecho no resultó tan atractivo para los televidentes: midió 36 puntos de rating promedio y, a diferencia del primero y de este último, fue perdiendo audiencia a medida que avanzaba su desarrollo.

En términos de mensurar instancias, el de ayer se debería comparar al que protagonizaron Mauricio Macri y Daniel Scioli previo al balotaje de 2015. Si bien en aquél momento el debate no era obligatorio, puesto que no estaba regulado por ley y fue organizado por la ONG “Argentina debate”, se trató del primero entre los dos candidatos presidenciales que pugnaban por alcanzar la presidencia. Aquél recordado debate, también transmitido por la mayoría de los canales de aire y las señales informativas de TV Paga, alcanzó en la sumatoria de las audiencias de todas las pantallas un promedio de 54,7 puntos de rating.