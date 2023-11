Sergio Massa y Javier Milei se enfrentaron cara a cara en el debate que organizó la Cámara Nacional Electoral a una semana del balotaje del 19 de noviembre. Massa, con un tono calmo, sostuvo las riendas de la discusión que tuvo seis bloques temáticos y duró cerca de dos horas. En el primer bloque el candidato de UxP acorraló al libertario con preguntas que no pudo responder y desnudaron las incoherencias de su propuesta de gobierno. Milei no tardó más de 15 minutos en mencionar las palabras "exterminar", "cáncer", y "casta" para referirse a sus contrincantes políticos. También criticó a su aliado, Mauricio Macri, al que acusó de generar la caída del ingreso y defendió la dolarización y la desaparición casi hasta el extremo del estado. "Hoy es una de las noches más importantes de los 40 años de democracia. Tenemos la responsabilidad de decidir quien va a cuidar nuestra salud, nuestra educación. Cómo construimos la Argentina de los próximos 4 años", dijo Massa, que convirtió el debate en un examen sobre las capacidades del libertario para hacerse cargo del Estado.

"¿Por si o por no, Javier?", fue la pregunta inquisidora de Massa durante el primer tramo, ante la cual el libertario se mostró dubitativo en temas como la dolarización, los subsidios y el rol del Banco Central. El punto álgido de la estrategia del ministro fue cuando sacó el as en la manga del paso de su rival por esa institución. "Contale a los argentinos por qué te fuiste del Banco Central", lo arrinconó. Milei, en tanto, dejó pasar la oportunidad de hacer eje en los problemas actuales de la economía, como la inflación.

"¿A qué Mieli le creemos?"

Desde el equipo de Massa decían que la economía sería el tema en el que el libertario tenía más chances de lucirse, pero eso no ocurrió porque se puso muy nervioso cuando Massa comenzó a hacerle una serie de preguntas. "Argentina lleva 100 años de decadencia. Eso es consecuencia del modelo de la casta y su idea de que donde hay una necesidad nace un derecho", expresó el libertario criticando la frase de Eva Perón. "Los recursos son finitos", siguió y propuso que no exista "la intervención estatal".

Massa empezó con las preguntas por sí o por no. "Dijiste que vas a eliminar los subsidios, ¿vas a privatizar vaca muerta? ¿vas a dolarizar la economía? ¿vas a privatizar ríos y mares? ¿vas a eliminar el Banco Central?", dijo. Milei, nervioso, comenzó a acusar a Massa de mentiroso. "No vamos a tocar las tarifas. Vos nos reventaste los ingresos. Igual que hizo Macri antes", subrayó disparando contra su aliado.

Después confirmó que "va a terminar con el Banco Central", y que Vaca muerta "es de las provincias". "El debate es largo no te pongas agresivo", le recomendó Massa tomando las riendas de la discusión. "¿vas a dolarizar? ¿vas a sacar los subsidios?", insistió el candidato de UP. En paralelo, en las redes sociales de Massa su equipo subía los videos de Milei que sostenían lo que decía Massa.

"A lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato hablar de motosierra, de eliminar subsidios, de la eliminación de los programas de atención contra el cáncer y del recorte al jubilado. ¿A cuál le creemos?", ironizó Massa. "Si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo", le respondió Milei acorralado.

Milei respondió que va a dolarizar la economía y el ministro dijo: "desgraciadamente la salida de la Argentina no es como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente para dolarizar. La salida no es sobre la base de plantear el recorte a los jubilados, menos con la vuelta de las AFJP".

"¿Thatcher es tu ídola?"

En el bloque de relaciones internacionales comenzó Massa. "Hay que ser multipolares y tener relaciones con todos los países", dijo y marcó 4 ejes: agenda de seguridad alimentaria; de seguridad energética; economía del conocimiento; y explotación de los minerales del norte. También defender la agenda comercial con Brasil y China y con el Vaticano. "Este hombre trató como representante del maligno al Papa. Vamos a trabajar para que el Papa visite la Argentina", dijo y defendió la soberanía de las Malvinas.

Sobre China y Brasil, Milei explicó que para él "es un estorbo el estado", y criticó al Mercosur. "Como estado no estoy dispuesto a plantear relaciones con quienes no respetan la democracia liberal. Con esos no quiero nada", dijo. "¿Thatcher es tu ídola?", insistió Massa con las preguntas. Milei la defendió y dijo que era "una gran líder de la historia de la humanidad". "Ella tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín por eso a vos te molesta, porque perjudicó al socialismo", intentó defenderse e hizo una ridícula comparación con el jugador de fútbol Kylian Mbappe. "Nos tocó una guerra y la perdimos", comparó.

Sobre China y Brasil Massa opinó "lo que no querés decir a la gente es que por prejuicio ideológico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. La ruptura del Mercosur, de la relación con Brasil y China, representan 2 millones de empleos menos y un impacto de 28 mil millones de dólares. No se puede regir la política exterior por caprichos", disparó Massa. "Si no le exportás a China le exportás a otro", se limitó a decir el libertario. "Claramente está mandando a nuestros exportadores a Brasil o China triangular vía Panamá. La Argentina transformada en una guarida fiscal", resumió Massa.

"Esto es entre vos o yo"

El candidato de LLA aclaró que, en caso de ser electo, la salud y la educación van a seguir siendo públicas. En este fragmento propuso crear "un ministerio de capital humano", pero no explicó qué hará con él. Massa dijo que 8 puntos del PBI estarán destinados a la mejora educativa. Massa continuó con las preguntas: ¿vas a arancelar las universidades? Milei respondió: "nada es gratis". "A cada mamá y papá les va salir 270 mil pesos por mes la idea de este señor de privatizar la universidad", dijo Massa.

"Esto es el 10 de diciembre entre vos o yo. Los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza y el equilibrio mental para conducir a los argentinos", subrayó Massa y le recriminó que no quiso hacer un psicotécnico. También recordó que entre 2013 y 2015 Milei iba a las oficinas del Frente Renovador.

Giuliani y la seguridad

En el bloque seguridad, Milei protagonizó un blef, cuando terminó cediéndole la plabra a Massa. El diálogo fue el siguiente:

— ¿Es pregunta?— inquirió Milei.

— No, te cedi la palabra para que expliques, Javier — contestó Massa con ironía.

— Te la cedo de nuevo—, dijo Milei, e hizo un silencio incómodo.

—El problema es ese, que cuando uno no sabe, no tiene nada para decir— remató el ministro.

La hora de pedir el voto

El candidato de UP reafirmó la lucha histórica por los derechos humanos en nuestro país y reafirmó su compromiso por la memoria, la verdad y la justicia. Además, propuso "poner en agenda los nuevos ddhh como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la tierra". Milei comenzó con una catarata de críticas al sector que para él representa Massa en las que enumeró "paros a Alfonsín; derecho a hacer cualquier desmadre para perpetuarse en el poder; una casi guerra civil con la 125; el memorandum con Irán y el caso del fiscal Nisman". "No tiene sentido que sigas con la chicana. No es Macri o CFK esta elección es entre vos y yo", se limitó a decir Massa.

Para finalizar Massa dijo que quiere ser presidente porque "la Argentina tiene que terminar definitivamente con la grieta", y prometió trabajar para conformar a aquellos argentinos que no lo votarán convencidos "como vehículo para un camino que no sea de violencia o daño". Prometió que los trabajadores recuperarán ingreso y que viene "el momento de crecimiento".