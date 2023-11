En entrevista con Salta/12, el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación dependiente del ministerio de Economía, José Ignacio "Vasco" de Mendiguren, resaltó el potencial que tiene la provincia de Salta en materia de "industrias del futuro", y por ello desde la cartera que comanda el candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, se decidió ampliar los fondos del programa Crédito Argentino (CreAr) triplicando el monto disponible para financiar inversiones productivas y potenciar las cadenas de valor regionales vinculadas a las Pequeñas y Medianas proveedoras mineras.

CreAr es el programa de financiamiento a la inversión, y en Salta ya se colocaron más de $7.270 millones, lo que permitió multiplicar por siete el financiamiento productivo a la provincia en los últimos 12 meses.

“Sergio Massa tiene un compromiso muy grande con Salta”, expresó el funcionario, quien recordó la fuerte amistad que une al candidato de UxP con el gobernador Gustavo Sáenz, y auguró un futuro "promisorio" para el país si llega a ser presidente, aunque alertó que todo ese potencial de desarrollo corre riesgo si el que gana el balotaje es Javier Milei. "De las situaciones difíciles se sale creciendo, no ajustando", sostuvo.

Tras recorrer los proyectos de litio de Eramine y Posco Argentina, instaladas en el Parque Industrial de General Güemes y en el próximo Nodo Logístico y Puerto Seco de esa misma localidad, el secretario de Industria le dijo a Salta/12 que el proyecto "federal" de Sergio Massa es cambiar la estructura productiva con un modelo "productivo-competitivo" basado en el agregado de valor en origen y la sustitución de importaciones, por lo que el proyecto de YPF Litio "cobra vital importancia, así como lo es el de Vaca Muerta", "no queremos que solo se lleven el litio, sino que aquí se produzcan las celdas, las baterías, y todo el proceso de industrialización de este mineral", añadió.

"Esta es la tercera ampliación que hacemos para Salta de este programa de financiamiento (CreAr), y es porque hubo una muy buena implementación y colocación de esos créditos en empresas que la han utilizado muy bien para equiparse y desarrollar el sector de proveedores de la industria minera, y este es el camino que queremos que se replique en todo el país", manifestó el ex titular de la UIA.

"Es lo que el ministro Sergio Massa siempre nos pide, mantener el nivel de actividad y el de empleo, algo que esta provincia está cumpliendo, con una actividad en crecimiento y con un empleo registrado en Salta que supera los 125.000 trabajadores, lo que significa que creció 7,2% respecto al 2022, uno de los niveles más altos desde que se inició la serie en el 2009", detalló. Asimismo, destacó que ese aumento del empleo formal a agosto ya "lleva 29 meses de crecimiento interanual".

Sentido federal

Sobre el destino de los fondos que se destinan desde la Nación para la producción, de Mendiguren resaltó el "sentido federal" que Massa imprimió desde su llegada al Ministerio de Economía, y que "será una constante" si llega a la presidencia.

"Siempre la mayoría de estos programas quedaban en Buenos Aires, se captaban los ahorros de los salteños, los jujeños, los tucumanos, y en lugar de quedar en la región, se llevaban a la capital del país, mientras que en este caso, en esta línea de créditos se aplicaron en un 73% en el interior, y más del 20% de los beneficiarios pudieron exportar el año pasado, mientras que el 65% pudo aumentar su planta de empleo", subrayó.

Luego detalló otros programas y medidas como los de alivio fiscal para las PyMEs y ayuda a monotributistas relacionados a la producción.

-¿Cuál es el proyecto estratégico de Massa con respecto al litio, su extracción y explotación?

-Su proyecto es muy completo y está alentando su producción, de las cuales Salta es una de las que más encaminada y más proyección tiene. Estuve visitando empresas francesas y koreanas, me reuní con el embajador de Francia ayer y con el de Alemania la semana pasada, ellos tienen en claro la importancia del litio para el futuro energético y les dejamos en claro que la relación debe ser sustentable, beneficiosa para ambos. Allí hay cientos de millones de dólares de inversión puestos en la industria, con tecnología de la más avanzada del mundo y con una capacidad instalada que sin dudas es favorable para toda la región en cuanto a infraestructura y creación de puestos de trabajo, y Massa como presidente fomentará ese desarrollo.

-Hay dos ejes en discusión en este rubro, uno es el agregado de valor en origen, y el otro el de las regalías.

-Las dos cosas se están tratando. Yo estuve con la gente de Eramet y su proyecto es de una fuerte integración y agregado de valor en la región. Como te expliqué, en las reuniones que mantuvimos con los embajadores europeos, quedó bien claro que la relación debe ser sustentable. Es decir que la Argentina no está dispuesta a vender el litio como materia prima para que todo el desarrollo se haga afuera. Nuestro objetivo es que una vez que atravesemos la primera etapa de evaluación del mineral que tenemos y cómo procesarlo, luego se industrialice en el país, y que todo lo que se pueda se haga en las provincias de origen. Con respecto a las regalías, cada provincia lo deberá evaluar, hay etapas, primero es bueno que vengan, que lleguen las inversiones, y después llegarán las posibilidades de negociar. Chile tiene regalías más altas, por lo que se puede avanzar, pero, repito, lo importante hoy es que se esté trabajando, se estén instalando y que muchos salteños consigan trabajo calificado y registrado gracias a este desarrollo.

Todo esto está en discusión en las próximas elecciones, una política que apoya la producción, el valor agregado, la ciencia y la tecnología, la inversión estatal en las universidades públicas para aportar mano de obra calificada, que apoya el subsidio de créditos para las PyMEs. Y por el otro lado, nos proponen destruir el Banco Central, terminar con la educación pública, y hasta los vuelven a mandar a lavar los platos a los técnicos del CONICET. Son dos países totalmente distintos los que vamos a discutir la semana que viene, y espero que los salteños que ven cómo se proyecta en investigación, cómo se está invirtiendo para el desarrollo local, valoren ese camino.

-En ese sentido, ¿cual debe ser el rol de YPF Litio?

-Yo soy director de YPF, y hoy está con record de producción de petróleo, hoy producimos 57 millones de metros cúbicos diarios de gas, y encaramos YPF Litio (Y-TEC) porque no queremos ser un país con litio, sino que queremos ser un país que desarrolle su propia tecnología, y esa es otra clara distinción de proyectos de desarrollo, porque lo hemos demostrado en las distintas áreas como la medicina en donde tenemos premios nóbeles. Ese es el camino que Argentina tiene que hacer en todos los rubros, con el litio, con el cobre, con el gas. No queremos ser Nigeria, que también tiene gas, pero no derrama en los nigerianos. Por eso queremos tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur, y que nos provea de los fertilizantes al mejor precio para que se vuelque en la actividad agropecuaria y así redundar en un crecimiento exponencial también de la agricultura.

Nuestro país está en las vísperas de un gran proyecto de desarrollo, y por eso escribí una carta pública a mis colegas industriales donde les digo que tengamos cuidado, y no pongamos en riesgo este futuro tan promisorio que tenemos por un problema puntual como el de la falta de dólares que nos generó la deuda y la seca. Por cambiar el agua de la bañadera, no tiremos al bebé por el resumidero. Tenemos que apostar por el acuerdo y el desarrollo anacional, y no por su destrucción, que es lo que propone la oposición. Ya vivimos esos períodos en donde la gente compraba hasta el pan en el exterior porque no podíamos ni producirlo, así terminamos hipotecándonos con el Fondo Monetario. La Argentina sale produciendo, y el interior del país es el que nos va a poner de pie definitivamente, y es lo que nos jugamos el próximo 19 de noviembre.

-Puntualmente para Salta, ¿por qué es conveniente que gane Sergio Massa?

-Primero, porque Milei ya avisó que va a quitar la coparticipación a las provincias, una locura, porque ni siquiera dice cómo lo va a reemplazar. Mientras que Sergio (Massa) sostiene el crecimiento federal y desde el interior. Pero además, no es menor la relación estrecha de amistad que existe entre ellos, Sáenz fue su candidato a vicepresidente en el 2015, hay una identidad de objetivos y proyectos manifiesta. Y además, con lo que está haciendo Salta, consolidando su estructura productiva para que, por ejemplo, la minería no sea simplemente extractiva y se lleven todo y solo dejen el agujero, si el camino es ese, con Massa como presidente, la provincia tiene un futuro absolutamente imparable.