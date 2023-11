El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, se refirió este lunes a la denuncia del candidato a presidente Javier Milei, quien justificó su floja performance en el debate presidencial con una curiosa acusación, al asegurar que entre los invitados de Sergio Massa había personas que tosían a propósito para ponerlo nervioso. D'Onofrio lamentó que alguien que aspira a un puesto tan importante tenga tan poca capacidad de atención.



“Me parece que esto habla del nivel de concentración y focalización. Quien tenía el momento de cierre estaba prestando atención a quién tosía o no. O como pasó hace poco, que mandó a callar a quienes estaban detrás de cámara”. En este punto, el ministro bonaerense añadió: “Todos los que estuvimos en televisión sabemos que siempre hay movimiento. Evidentemente, los niveles de dispersión que tiene el señor Milei son bastante profundos”.

El precio de colectivo

Por otro lado, D’Onofrio ratificó que el precio del transporte público sin subsidio sería muchísimo más elevado que el actual y precisó que el pasaje del tren pasaría a $ 1.100 y el del colectivo a $ 700, en respuesta a Milei, que acusó a Massa de mentir con esos datos.

“Claramente es así. Y esto pensando en que se mantenga el precio del dólar, a valores de hoy, y esto no es antojadizo, sino con lo que Está aportando el Estado, da eso. Piensen que el 91 por ciento de lo que necesita el Estado lo aporta el Estado y el otro es lo que paga el usuario”, añadió.

En este punto, aclaró que no se trata de campaña de miedo ni mucho menos, sino de aclaraciones que tienen que ver con el debate democrático: “Cuando uno tiene una propuesta y no dice cuáles son las consecuencias, no da toda la información, es ponerle a la gente una estafa electoral”.

“En este caso esclarecimos cuáles eran las consecuencias. En este caso da miedo la propuesta, no la información que hemos suministrado”, añadió D’Onofrio a menos de una semana para la segunda vuelta electoral.