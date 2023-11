"Comenzar la etapa sudamericana del Eras Tour en Argentina = la mejor decisión posible". Así definió su paso por Buenos Aires la propia Taylor Swift, la artista estadounidense de 33 años que este domingo brindó el último de los tres shows que tenía previstos, en su primera visita al país.

"Ni siquiera puedo expresar mi gratitud a la multitud de Buenos Aires. Nunca había estado en Argentina antes y nos brindaron los recuerdos más eléctricos y mágicos", agregó en un posteo de X este lunes.

"Gracias a los increíbles fans cuyo show se pospuso el viernes por regresar el domingo y dejarnos boquiabiertos con su pasión y entusiasmo", agradeció finalmente, después de que el show previsto para el viernes 10 de noviembre tuviera que suspenderse por la tormenta, y se reprogramara para el domingo.

Durante las tres noches en las que Taylor llenó el estadio Más Monumental, los y las swifties se encargaron de inundar las redes sociales con fotos y videos que muestran cómo la artista se dejó conquistar por la pasión de los fans argentinos.

Uno de los momentos cumbre de esta relación se dio cuando Taylor, sentada al piano, dijo: "Me encanta cuando dicen 'olé olé'", en respuesta a la hinchada local que no dejó de arengarla. "No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo venir a Argentina", dijo en otro momento, y aseguró que había sido un error y que no volvería a ocurrir.

La conexión única que se pudo ver entre Swift y el público argentino llegó también a otros miembros de su equipo, como el bajista Amos Heller, que posteó en redes su agradecimiento.

"Argentina, no sé qué decir. Fueron maravillosos, valió la pena la espera. Nos deslumbraron. Gracias por venir, por esperar, por acampar, por bailar, POR SALTAR y por cantar. Lamento que debamos irnos, ¡volveremos!", escribió.

Hasta el nuevo novio de Taylor, el jugador de fútbol americano Travis Kelce —que llegó al país para acompañarla— tuvo momentos de interacción con el público argentino. De hecho, la flamante pareja eligió Buenos Aires para confirmar su amor sin tapujos, con la imagen de un beso en el backstage que dio la vuelta al mundo.

La gira de The Eras Tour continúa en Brasil, donde hará dos fechas en Río de Janeiro y tres en San Pablo. Luego, ya en 2024, llegará a Tokio, Australia, y a varios países de Europa.

