Con el capitán Lionel Messi a la cabeza y bajo las órdenes del entrenador Lionel Scaloni, la Selección Argentina inició este lunes en el predio de AFA en Ezeiza la preparación para enfrentar a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con una práctica vespertina a puertas cerradas.

El astro rosarino llegó al país el último domingo proveniente de la ciudad de Miami, luego de celebrar la conquista de su octavo Balón de Oro con un amistoso entre el Inter y New York City, que fue derrota 2-1 de su equipo. Este martes a las 17, el plantel completo volverá al trabajo y los últimos 15 minutos serán abiertos para la prensa.

Durante todo este lunes, los jugadores convocados fueron arribando al país tras disputar los compromisos con sus respectivos equipos durante el fin de semana.

Por la mañana llegaron Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Walter Benítez, Paulo Dybala (repuesto de su lesión), Leandro Paredes, Juan Musso, Nicolás González, Lucas Martínez Quarta y los laterales Pablo Maffeo y Francisco Ortega, quienes están por primera vez en la nómina en la que no fue convocado Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United.

Más tarde se sumaron los que militan en la Premier League, entre los que estaban Enzo Fernández, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel -Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso habían llegado el domingo-.



Más por la noche completaron la delegación Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Nicolás Otamendi y Angel Di María, también recuperado de su lesión.



De cara al encuentro del próximo jueves a las 21 en La Bombonera ante el Uruguay de Marcelo Bielsa, los entrenamientos continuarán hasta el miércoles, cuando Scaloni dé una conferencia de prensa en horario a confirmar.

Luego del duelo ante la Celeste, Argentina visitará el martes 21 de noviembre a Brasil, a la espera del otro clásico.



La nómina completa

La siguiente es la lista completa de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas:



Arqueros: "Dibu" Martínez (Aston Villa); Franco Armani (River); Musso (Atalanta) y Benítez (PSV Eindhoven).



Defensores: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest); Maffeo (Mallorca); Molina (Atlético Madrid); Pezzella (Betis); "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur); Martínez Quarta (Fiorentina); Otamendi (Benfica); Acuña (Sevilla); Tagliafico (Olympique de Lyon) y Ortega (Olympiakos de Grecia).



Mediocampistas: Paredes (Roma); Guido Rodríguez (Betis); Fernández (Chelsea); De Paul (Atlético Madrid); Palacios (Bayer Leverkusen); Lo Celso (Tottenham Hotspur) y Mac Allister (Liverpool).



Delanteros: Messi (Inter Miami); Di María (Benfica); Alvarez (Manchester City); Lautaro Martínez (Inter); Dybala (Roma); Lucas Ocampos (Sevilla) y Nico González (Fiorentina).

"No sé como parar a Messi", dijo Valverde

Federico Valverde, mediocampista del seleccionado uruguayo, reconoció este lunes que no sabe cómo parar a Messi. "No sé, yo nunca lo pude parar tampoco", respondió la figura de Real Madrid en sintonía con las declaraciones del "Loco" Bielsa, quien el viernes había asegurado que no existía "una fórmula" para detener al capitán argentino.



"Hemos tenido muchos partidos en contra en Real Madrid-Barcelona y Casemiro siempre fue un arma buena para frenarlo. Hay que saber respetarlo a Messi, pero también hay que enfrentarlo", agregó Valverde, que enfrentó a la Pulga en doce oportunidades con un saldo de cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas.



Sin embargo, con la camiseta de Uruguay nunca pudo derrotar al actual campeón del mundo y de América, dado que acumula un empate y dos derrotas.



"Sabemos la clase de equipo que es Argentina, lo que logró, el respeto que se ganó y el jugador que es Lionel Messi; pero vamos defender lo nuestro", señaló Valverde, quien acusó arrastrar un "golpe", pero afirmó que en unos días estará "mejor".