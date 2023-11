La serie La Hija de Dios: Dalma Maradona, producida por HBO Max y protagonizada por la primogénita de El Diez, rememora los momentos míticos de la vida de Diego Armando Maradona, a través de testimonios y material de archivo inédito. Uno de los capítulos que generó más revuelo hasta ahora es el que aparece el profe Fernando Signorini, puesto que reveló datos inéditos del doping realizado al astro argentino en el Mundial '94. “Diego fue entregado”, afirmó.

En un contundente relato, quien fue el preparador físico de Maradona, arrojó luz sobre los días previos a la Copa del Mundo de 1994 y los oscuros eventos que rodearon la situación de Maradona con el histórico caso de doping por efedrina, e involucró directamente a Julio Grondona, entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“A 8 días del comienzo del Mundial, el Doctor Ugalde, que era el médico de la Selección, venía siempre y decía junto al representante Marcos Franchi: ‘Tantas pastillas que le das a Diego… Yo tengo miedo’. Entonces le digo: ‘Escuchá, ¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidopaje a todo el equipo?’. Bebo unos mates y veo que sale Grondona. Voy otra vez a la habitación de Ugalde y le digo: ‘¿Y?’. ‘Dijo que no’, me dice. ‘¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!’ Eso me quedó", recordó Signorini.

Luego, detalló cómo fue el momento en el que El Diez salió de la cancha en Estados Unidos, escoltado por una enfermera. “Cuando se produce lo que se produce después del partido con Nigeria, yo estoy en mi habitación y a los 5 minutos, golpean. Abro la puerta y Daniel Cerrini (entrenador personal de Diego) estaba llorando. Me dice que Marcos Franchi le había confirmado que el doping positivo era de Diego. ‘¿Qué hago?’, me pregunta. ‘Tomate un avión y andate al fin del mundo. Porque está llegando Don Diego y si te encuentra te pega un tiro en la cabeza’”, relató.

Y continuó: “Con Marcos entramos a la habitación, estaba la puerta del baño a la izquierda y en la primera cama estaba Diego. Le paso la mano, le hago piojito y le digo: ‘Diegucho dale, arriba pegate una ducha. Te esperamos al lado en la otra habitación’. No pasó ni un minuto y escuchamos un grito desgarrador”.

Asimismo, el histórico preparador físico recordó que las esperanzas de que Maradona pueda jugar el Mundial revivieron cuando hubo un supuesto error en el segundo testeo.

"Cuando se produce la contraprueba del doping, va Roberto Peidró, uno de los jefes médicos de Argentina, y ve que en los tubitos con la muestra decían la sustancia que se tenía que buscar. Él, inmediatamente, le dice a los tipos: ‘Esto viola el protocolo. La contraprueba no tiene valor y por lo tanto, Diego está adentro del Mundial’".

Sin embargo, este dato que podría haber anulado la prueba y permitido la continuidad de Diego en la Copa del Mundo no fue atendido por Grondona, lo cual dejó a las claras cierta intencionalidad en el hecho por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino.

"Peidró sale, se encuentra con Grondona y le dice: ‘Don Julio se acabó. Diego está adentro porque el protocolo…’ Y le dice: ‘No, no hables con nadie de esto. Ya lo saqué del Mundial’. ‘¿Cómo que lo sacó del Mundial?’. ‘No hables de esto’, y le cortó", reveló Signorini.

La historia tomó un giro aún más oscuro cuando "Don Julio", en lugar de enfrentar consecuencias, es ascendido a Vicepresidente de la FIFA y designado como presidente de la comisión de Finanzas después del Mundial.

"Cuando termina el Mundial, el señor Julio Humberto Grondona fue nombrado Vicepresidente de la FIFA y Presidente de la comisión de Finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés. ¿Vos te acordás del juego de figuritas, yo te doy esta a cambio de la otra? Diego fue entregado”, concluyó Signorini en una charla con Dalma Maradona.