El FIT-U dividido por el balotaje

Por Adriana Meyer

Finalmente no hubo una posición unificada de los cuatro partidos de la izquierda trotskista que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Con matices, el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) llamaron a no votar al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, pero se pronunciaron en contra de dar apoyo político al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. En cambio, Izquierda Socialista (IS) expresó claramente la necesidad de votar por el candidato oficialista, en tanto el Movimiento Socialistas de los Trabajadores (MST) dijo que entiende la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei. "Es un golpe a la lucha por la independencia política de los trabajadores", escribió Pablo Giachello en Prensa Obrera, el órgano de difusión del PO, sobre la posición de sus socios en el FIT-U. En la misma sintonía, para el PTS la convocatoria de IS también "pone en cuestión la independencia política que caracterizó al Frente de Izquierda desde su fundación en 2011", tal como expresó Guillo Pistonesi en La Izquierda Diario (LID).