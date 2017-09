Como ocurre desde hace 24 años, desde ayer la ciudad de Rosario volvió a vestirse de cine para poner en marcha otra edición de su Festival de Cine Latinoamericano, que se lleva a cabo hasta el próximo 17 de septiembre. Serán diez días en los que la ciudad a orillas del río Paraná brindará una variada programación distribuida en sus once sedes, ofreciendo sus actividades como brazos abiertos a toda la comunidad. Activo desde el año 1993 y organizado por el Centro Audiovisual Rosario, órgano dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, más el auspicio del Gobierno de Santa Fe y del Instituto Nacional del Cine (Incaa), se trata del encuentro cinematográfico más importante no solo de la ciudad sino de toda la provincia. Orientado a bucear entre lo más destacado del cine de América latina, su programación incluye una competencia latinoamericana de cortometrajes, otra integrada por trabajos realizados en escuelas de cine de todo el país, más una serie de focos y panoramas tendientes a explorar de la forma más amplia todo el arco de la producción regional, además de capacitaciones, charlas y encuentros temáticos.

Las actividades comenzaron anoche en el Teatro Municipal La Comedia, con la proyección especial de la película de 1931 Muñequitas porteñas, dirigida por José Agustín Ferreyra. Se trata del primer film argentino totalmente hablado, que fue recuperado de forma reciente a partir de una iniciativa singular llevada adelante por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, que dirige Paula Félix-Didier. Cabe aclarar sin embargo que la versión que se exhibirá no es exactamente la que se proyectó durante su estreno en la década de 1930, ya que el film había sido sonorizado en base a discos fonográficos sincronizados, de los cuales por desgracia no se conserva ninguna copia. Por eso mismo el trabajo realizado sobre la película no se enmarca estrictamente dentro del área de la restauración, sino que se trata más bien de una reelaboración o recreación. Para llevar adelante la misma se convocó al cineasta, guionista y dramaturgo Santiago Loza y al poeta y dramaturgo Ariel Gurevich para que reescribieran los diálogos tomando como único punto de partida las imágenes mudas del film. En base a esos textos, los actores Rosario Bléfari, Javier Drolas, Vanesa Maja y Pato Aramburu se encargaron de interpretarlo en vivo, acompañados por la musicalización también en vivo del guitarrista Fernando Kabusacki y el tecladista Matías Mango. Una experiencia novedosa en la que el trabajo de rescate se da la mano con la labor creativa, para hacer que sobrevivan obras como esta, que de otro modo se encontrarían condenadas a desaparecer.

En su recorrida por el territorio del cine latinoamericano, el 24° Festival de Rosario incluye entre los films programados a una de las precandidatas al Oscar por Colombia, La mujer del animal, de Víctor Gaviria, una historia que aborda la problemática de la violencia de género y que tuvo un exitoso paso por festivales como los de Málaga y La Habana. Por su parte Viejo calavera es la ópera prima del cineasta boliviano Kiro Russo. Tras su participación en los festivales de Locarno, San Sebastián, Valdivia y luego de ser nominada a los Premios Platino, Viejo calavera llega a Rosario para narrar la vida de un joven minero que divide sus días entre un trabajo agobiante y sus graves problemas con el alcohol. Proveniente de Chile y tras haber sido una de las películas que compitieron en los Premios Goya dentro de la categoría de Mejor Película Iberoamericana, también podrá verse Aquí no ha pasado nada, cuyo director Alejandro Fernández Almendras participará del festival como jurado. Representando a la cinematografía del Brasil estará presente el documental Cinema novo, en el que su director Eryc Rocha, hijo del recordado Glauber Rocha, recorre la genealogía de las generaciones de los años 50 y 60, insoslayables en la historia del cine de su país. Cinema novo recibió el Premio L’oeil d’or al Mejor Documental en la última edición del Festival de Cannes.

Entre los largometrajes programados también se destacan el controvertido documental Todo sobre el asado, de los siempre polémicos directores de El ciudadano ilustre y El hombre de al lado, Mariano Cohn y Gastón Duprat. Se proyectará al aire libre el próximo jueves 14 a las 19 en la Explanada del Centro de Expresiones Contemporáneas, formato de exhibición que ya conoció durante su presentación en la edición del Bafici de este año. Otro título que ocupará un lugar destacado dentro de la programación será Nadie nos mira, último trabajo de la directora rosarina Julia Solomonoff, que viene de recibir el premio a la mejor actuación en el Festival de Tribeca, otorgado a su protagonista Guillermo Pffening. El actor recibió el mismo premio en la reciente edición del festival brasileño Cine Ceará, donde la película también fue honrada como Mejor Película Iberoamericana y el Premio de la Crítica.

Dentro de la sección Penumbras, dedicada a exhibir en la función nocturna una antología de películas de género que van desde la comedia negra al thriller y el terror, se exhibirán tres largometrajes. Se trata de No sabés con quién estás hablando, del argentino Demián Rugna, que pasó por la Competencia Argentina del último Festival de Mar del Plata; el thriller psicológico chileno Madre, de Aaron Burns; y la brasileña A través de la sombra, de Walter Lima Jr, basada en la célebre novela de Henry James Otra vuelta de tuerca. El festival también le reserva un espacio a la producción local, incluyendo dos películas en carácter de estreno nacional. Son el documental Umbral, de Claudio Perrín, sobre el linchamiento de un joven acusado de robo a manos de los vecinos de un barrio de esta ciudad; y Binaria, de Gustavo Galupo y Carolina Rimini, que vincula asuntos de género con la violencia y la cultura del mercado. Y más películas latinoamericanas y argentinas serán parte de la grilla de programación, integrando secciones dedicadas a la memoria política, un panorama de cine nacional de que participarán las últimas películas de directores como Néstor Frenkel (Los ganadores), Andrés Habegger (El (im)posible olvido) y Nicolás Herzog (Vuelo nocturno), además del documental Lai, de Rusi Millán Pastori, en el que se aborda la enorme figura literaria del gran Alberto Laiseca. Una variedad que revalida los méritos que el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario ha sabido acumular a lo largo de sus 24 ediciones.