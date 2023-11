Autoridades nacionales y provinciales estuvieron presentes en la ciudad de Santiago del Estero durante la entrega de premios de la primera edición de los Concursos Literarios "De Ana Frank a nuestros días" a alumnos y docentes de nivel secundario.

El evento, llevado adelante en el centro de Convenciones Forum, contó con la presencia del gobernador de la provinicia, Gerardo Zamora; el ministro del Interior de la Nación Wado de Pedro, el director del Centro Ana Frank para América Latina Héctor Shalom, la presidenta provisional del Honorable Senado de la Nación Claudia Ledesma Abdala y autoridades provinciales junto a alumnos provenientes de distitnas localidades santiagueñas.

La escuela Cristo Rey, ganadora del Concurso de Periódicos Grupales, recibió como premio un viaje de 3 días a la Ciudad de Buenos Aires "Testimonios, memoria y cultura" para sus alumnos de 1º año.

Los ganadores del Concurso Literario fueron Martina Bagalciaga Reynoso, de la escuela Hermano Hermas de Bruijn (categoría 2º y 3º año), Lucca Anauate, de la Escuela de Comercio (4º y 5º año) y la profesora Guadalupe Seva Montero (Educadores). Los tres recibieron un viaje a Países Bajos "Amsterdam en la mirada de Ana Frank" para 2024.

Wado De Pedro felicitó a los alumnos y docentes "por dar el espacio en estos tiempos difíciles en el mundo y en Argentina", y sostuvo que hay actualmente un "negacionismo peligroso" en donde caben cada vez más los discursos de odio.

"En memoria, verdad y justicia no se puede matar, no se puede asesinar, no se puede exterminar al que piensa distinto", enfatizó el ministro y en esa línea agregó que en Ana Frank "hay un ejemplo fuerte de valores, de solidaridad, empatía, amor, generosidad y lucha".

En Santiago del Estero se desarrolló el mayor proyecto del Centro Ana Frank desde su apertura, que va desde exposiciones, capacitaciones docentes, visitas virtuales y el despliegue de los concursos literarios. "Escribir no es poco", resaltó Shalom, y lo definió como el resultado de "haber desarrollado un pensamiento crítico".

Por su parte, el gobernador Zamora deseó a los alumnos que la sociedad de "violencia, dolor, discursos de odio y discriminación no sea la Argentina que ustedes vayan a heredar".