Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, expresaron en sus redes sociales su postura política de cara a la segunda vuelta de elecciones o balotaje 2023 de este domingo y fueron tajantes en sus mensajes contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que competirá ante Sergio Massa, de Unión por la Patria, por la presidencia del país.



La primera en tomar partido fue Gianinna Maradona, que a través de su cuenta de Instagram replicó un afiche con la frase "Las personas que aman a Diego no votan a Milei".

Luego, en las stories siguientes, también publicó imágenes y videos de su padre que reflejaban sus pensamientos y compromisos con los derechos humanos: "30.000 son los desaparecidos en mi país y solo están indultados. Buchón de la policía jamás".

Este sábado, Gianinna volvió a utilizar su perfil para dejar nuevos mensajes al respecto. "Todos sabemos que el Diego hubiera dicho no a Milei" y "Maradona nunca votaría a Milei", remarcó en sus historias.

Por otra parte, Dalma Maradona también fijó su postura pero con un texto más extenso que lo posteó en sus historias de Instagram.

"Borré y escribí esto mil veces. Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada. Entiendo que todos estamos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar. Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESl y el matrimonio igualitario, que no pueden volver atrás", comienza diciendo el escrito de la hija del astro.

En ese sentido, remarca que "fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país! Idolatrar públicamente a Margaret Thatcher es un insulto total a nuestro pueblo y a nuestros héroes combatientes de Malvinas. El cambio climático es UNA REALIDAD y no es un invento".

"No quiero que mis hijas vivan en un país donde sea legal la venta de armas, NI HABLAR DE LA VENTA DE ÓRGANOS!", precisa, y añade que "gracias a que existe una educación pública, muchas personas tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios y en mi caso particular tuve la dicha de cursar mi carrera en una universidad pública y no hay nada que me de más orgullo".

Por último, Dalma cierra el texto preguntándose "¿CÓMO VAMOS A TENER UN PRESIDENTE QUE ODIA AL PAÍS QUE QUIERE GOBERNAR? #NOVOTESAMILEI".

