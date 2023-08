Gianinna Maradona publicó este miércoles una carta en redes sociales, donde recuerda a su padre, Diego Armando Maradona, a 1000 días de su muerte, y reclamó Justicia y para que se esclarezca el contexto y las razones por las cuales El Diez falleció.

"El tiempo no cura una puta mierda, el tiempo acomoda algunos sentimientos, pero el dolor es intransferible. Se transita como se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de JUSTICIA constante. Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar", comenzó la menor de las hijas del astro, a través de Instagram.

Y añadió: "Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la tv. No se puede recomponer lo que nunca existió".

En esta línea, manifestó que lleva a su padre consigo, y que lo ve "en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste".

"¡Te amamos Babu! Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir. ¡Gracias por ser mi Papá! Te extraño cada día un poco más!", cerró.

"Fue premeditado y tienen que pagar"

En tanto, a través de las historias, Gianinna Maradona apuntó contra el entorno que estuvo con el exjugador y técnico de la selección argentina durante sus últimos días.

"No se olviden nunca de los audios que escuchamos, cómo algunos 'profesionales' se referían a él, cómo otros no hacían ni siquiera su trabajo, cómo lo destrataban, las estrategias que hacían para que con mi hermana no nos lo pudiéramos llevar 'porque cagaban'", señaló.



Y concluyó: "Nunca se olviden que ellos viven y mi papá no. Fue premeditado y ellos tienen que pagar por lo que hicieron. No es mi opinión, es lo que es, y hay mil informes que exponen a esos hijos de puta. Será Justicia, ¡lo necesitamos!".

Los fanáticos de Diego Armando Maradona expresaron su cariño por el ídolo eterno al cumplirse 1000 días de su fallecimiento. Con el hashtag #DiegoEterno, miles de usuarios de las principales redes sociales como Twitter e Instagram publicaron mensajes llenos de nostalgia y amor por el astro que falleció el 25 de noviembre de 2020.



Hay ocho acusados por la muerte del Diez que enfrentarán un juicio oral en 2024: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni; los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.



