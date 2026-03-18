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Arranca la participación argentina en el segundo Masters 1000 de la temporada

Masters de Miami: Ugo Carabelli y Navone ponen primera

Báez y Comesaña debutarán el jueves, mientras que Fran Cérundolo y Etcheverri lo harán directamente en segunda ronda.

FOTO ALEJANDRO LEIVA argentina open 2026 tenis sebastian baez camilo ugo carabelli
Camilo Ugo Carabelli se medirá en primera ronda ante el francés Meptshi Perricard. (ALEJANDRO LEIVA)

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