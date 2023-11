Total Nacional

Los resultados del conteo en el escrutinio de General Rodríguez, Buenos Aires

Javier Milei, de La Libertad Avanza, ganó elbalotaje de las Elecciones 2023y será el presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Derrotó por más de 10 puntos aSergio Massa, de Unión por la Patria.

Cuándo empieza y cuándo termina la prohibición de vender alcohol

La venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del día anterior a la elección hasta las 21 del día en que se celebran los comicios. A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no cumplan con esa disposición deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no lo hagan deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Elecciones Nacionales 2023: ¿Qué se vota en el balotaje en Argentina?

En las Elecciones Nacionales de 2023 en Argentina, el balotaje tiene un objetivo central y decisivo: la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Este proceso de segunda vuelta se lleva a cabo debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria en la primera ronda de votaciones. Así, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para elegir entre los dos binomios presidenciales más votados en la primera vuelta.

Cómo se vota en el exterior

Los argentinos que viven en el exterior pueden votar en las elecciones generales de este domingo 19 de noviembre. Para ello, deben estar inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (RERE) y haber realizado el cambio de domicilio en el DNI antes del cierre de los padrones.

Los electores que se encuentren en el exterior y no hayan realizado el cambio de domicilio en el DNI, podrán votar en la mesa que les corresponda en Argentina, siempre y cuando estén inscriptos en el padrón de electores de la mesa correspondiente.

