El grupo rosarino Esse Est Percipi, con sus flamantes 22 años de trayectoria y una actividad ininterrumpida que incluye ciclos y publicaciones de sus obras, acaba de estrenar su último espectáculo: No lo pienses dos veces, está bien , escrito y dirigido por Gonzalo Ortiz.

Otra vez aparece en estas historias el dúo clásico que el teatro ha potenciado y que en el fondo se convierten en auténticos tratados acerca de la amistad.

Jirafa y Gambetita son los protagonistas de esta última comedia del grupo, en la que se aborda la temática de la amistad con la intención de confrontar las relaciones humanas y sus límites. "Diego Lombardelli y Nicolás Ostoich ya venían trabajando juntos con Gonzalo (Ortiz) en A la gran masa argentina y Alicia en el país de Irma y se reúnen por el deseo de trabajar con algo que los identifica: el fútbol", dice la actriz y vocera del grupo Mecha Núñez.

Si bien Rosario está considerada como una de las grandes capitales futboleras del país, esto no se ve reflejado en el teatro local, salvo honrosas excepciones como los textos representados del Negro Fontanarrosa o Pingüino y Parlante , del dramaturgo y director Adrián Almaraz, y la recientemente estrenada Los camilleros , del grupo Línea de Tres.

"El teatrero no es futbolero y por eso se destacan los que sí lo son, ese deseo los lleva a una obra que trata de la amistad atravesada por el fútbol, son dos fracasados, tipos que intentan al estilo Percipi... Pensaba en las similitudes con La canción del camino viejo ", dice Núñez, que se encargó de la dirección de actores.

"Jirafa es -‑según el director Gonzalo Ortiz-- un fanático del equipo de fútbol del club, con los vicios del barra brava: agitar, arengar, prepotear, es sanguíneo, pasional, su pasado de jugador frustrado por una lesión lo estanca". Como tantos, él encarnaba una esperanza juvenil, con su futuro en la selección asegurado. Ahora casado, con un hijo, trata de apechugarla en su "parripollo"; las deudas lo mantienen en "orsai". Por otro lado Gambetita es jugador en el club, está pronto de retirarse y sueña con jugar sus últimos partidos como titular.

- Ortiz es otro ejemplo de la forma de operar del grupo, donde todos desempeñan los roles que necesitan para expresarse.

- Mecha Núñez: Un día, después de actuar y escribir, se decide y dirige, el grupo lo habilita, esa es parte de la impronta de Percipi. En una tesis de licenciatura que escribí acerca del tema de la dramaturgia propia, planteo lo que significa esto de apropiarse, hacer propio lo que es colectivo.

Al decir de Núñez, Ortiz "es el más dramaturgo" del grupo, hace stand up a partir de su escritura y es el autor de Alicia en el país de Irma y Alta la mínima , pero en No lo pienses dos veces, está bien se produce otra forma de creación. "Esta obra se fue construyendo en el hacer con los actores, él asume el rol de escribir y darle forma, pero no había un texto previamente escrito. Yo comencé haciendo la dirección de actores, más que nada el entrenamiento, no pude participar en todo el proceso y me sorprendió ver lo que habían logrado, la relación entre los dos, una dinámica que encuentran, realmente destacable", dice Núñez a Rosario/12 .