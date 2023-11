Total Nacional

Los resultados del conteo en el escrutinio de Telsen, Chubut

Hoy, 19 de noviembre, se lleva a cabo la jornada de segunda vuelta electoral en Argentina, marcando un punto de inflexión en la historia política nacional del país. En Telsen, Chubut, y en todo el territorio nacional, la población está votando entre Javier Milei y Sergio Massa para tomar el mando presidencial. El ganador de este duelo político asumirá su cargo el décimo día de diciembre, al unísono con el 40° aniversario de democracia ininterrumpida en Argentina y la conmemoración de los Derechos Humanos.

En qué difiere el conteo de los votos en blanco en las PASO y las elecciones generales

Mientras que en las elecciones generales los votos en blanco se excluyen del conteo, en las PASO se suman al total de los votos afirmativos. Así entran en el cálculo de los porcentajes que obtienen las distintas fuerzas políticas, que para poder participar de las elecciones generales deben superar el piso de 1,5% de votos.

El voto en blanco, por ende, tiene diferente incidencia dependiendo de la instancia electoral. Por ejemplo, si en las PASO, en un universo de 30 votos, 10 votaron por un candidato, 10 por otro y hubo 10 en blanco, cada candidato habrá sacado el 33% de los sufragios. En cambio, en las generales, cada uno habrá obtenido el 50%, porque la base es sobre 20 (quedan excluidos los 10 en blanco).

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no cumplan con esa disposición deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no lo hagan deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

HASTA QUÉ HORA NO SE PUEDE COMPRAR ALCOHOL

Por la veda electoral, algunas actividades que quedan prohibidas desde las 8 de la mañana del viernes 20 de octubre y hasta las 21 del domingo 22 de octubre, tres horas después del cierre de las elecciones generales 2023. Algunas prohibiciones comienzan en un momento más con la apertura de la votación y otras se levantan en el momento en que cierra el horario para votar.

Qué candidatos llegaron al balotaje y con qué compañeros de fórmula

La Libertad Avanza: Javier Milei - Victoria Villarruel

Unión por la Patria: Sergio Massa - Agustín Rossi