Central: Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Martínez, Parot; Camacho, Romero, Gil, Carrizo; Ruben, Zampedri. DT: Paolo Montero.

San Lorenzo: Torrico; Salazar, Rodriguez, Senesi, Díaz; Da Motta, Quignón; Gudiño, Alexis Castro; Merlini, Reniero. DT: Diego Aguirre.

Arbitro: Patricio Paustau.

Cancha: Central.

Hora: 16.

TV: Fox Sports 2.

Con expectativas de ver a un equipo protagonista en su propuesta de juego, Central debuta esta tarde de local en la Superliga ante San Lorenzo. El canaya viene de un buen partido ante Colón en el capital provincial, más allá del empate, y hoy recibe a un rival disminuido, dado que el azulgrana jugará con suplentes para priorizar sus compromisos en Copa Libertadores. Paolo Montero confirmó la vuelta del defensor Alfonso Parot al equipo.

Con la misma formación que igualó ante el sabalero en la capital provincial 1 a 1, en la 1º fecha de la Superliga, el canaya se estrena hoy ante su gente. Montero pone en cancha a la formación ideal, a excepción de Fernando Tobio, quien todavía no debutó por no encontrarse en plenitud física. Los hinchas se encontrarán con los refuerzos contratos por el club esta temporada, entre ellos Fernando Zampedri, el ex goleador de Atlético Tucuman.

San Lorenzo se presenta con suplentes debido a que el miércoles juega los cuartos de final de Copa Libertadores ante San Lorenzo. El técnico Diego Aguirre preservó a todos los titulares para el juego internacional.