El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau, replicó hoy las declaraciones de Elisa Carrió, quien afirmó que “hay sectores del narcotráfico combinados con el kirchnerismo para voltear a la ministra Patricia Bullrich”. Moreau se refirió a estos dichos como un “argumento canallesco para proteger a Bullrrich” de su responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Los más de treinta días que el gobierno se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmería de la desaparición de Santiago Maldonado, en poner en duda la presencia del joven en el lugar de la represión, y en desdibujar la participación del Ministerio de Seguridad fueron seguidos esta semana por un cambio de discurso oficial tras la caída de la versión -desmentida luego por los análisis genéticos- de que Maldonado habría sido apuñalado por un puestero de Epuyén. Fiel a su estilo pirotécnico Elisa Carrió parece no haber acatado la nueva línea discursiva de la administración macrista y hasta ir por más, como lo hizo al salir en la defensa de la Ministra Bullrich apelando al caballito de batalla de la lucha contra el narcotráfico en abstracto, en diálogo con el diario Clarín. Dijo: “hay una operación de sectores del narcotráfico que quieren la cabeza de la ministra y están buscando cualquier excusa para pedir su salida”. Y agregó que “pudo haber habido errores en el accionar (del ministerio), pero defiendo el trabajo de la ministra en general. Hay razones espurias para voltearla. Ella no transa. Y hay sectores del narcotráfico que quieren voltearla y que tienen una jugada combinada con el kirchnerismo para eso”. Una defensa de la funcionaria que el ex legislador Moreau consideró como la más ruin empleada hasta el momento: “De todos los argumentos que se escucharon en estos días para negar la responsabilidad de Patricia Bullrich en el encubrimiento y la de Pablo Noceti en la ejecución de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el de Elisa Carrió es, por lejos, el más canallesco”.

“¿Los padres y los hermanos de Santiago Maldonado son representantes del narcotráfico? ¿Los cientos de miles de ciudadanos que se han movilizado en todo el país son, acaso, miembros de carteles de la droga? ¿Los organismos internacionales y regionales de derechos humanos acaso son pantallas del narcotráfico? Santiago Maldonado, que desde algún lugar pide justicia ¿es acaso un narcotraficante?”, se preguntó Moreau y sentenció: “es explicable dentro de las múltiples metamorfosis de la Diputada Carrió, que a lo largo de su trayectoria política haya incurrido en tantas contradicciones”.