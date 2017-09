El huracán “Irma” azotó ayer con vientos de 195 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 200 kilómetros horarios a distintas localidades del oeste de la península de Florida, provocando la muerte de al menos tres personas y la declaración de “desastre natural” por parte del gobierno federal. Se calcula también que las intensas lluvias y las poderosas ráfagas de viento dejaron sin electricidad a más de 2 millones de personas en Florida –un 21 por ciento del total– luego de que tocara tierra por primera vez ayer por la mañana en los Cayos, el extremo sureste de Estados Unidos. Hasta ese momento, las autoridades sólo habían confirmado la muerte de tres personas en accidentes de tránsito relacionados con el paso del ciclón, uno de ellos en los Cayos. Pero quedaba abierta la posibilidad de que la cifra aumentara una vez que las condiciones meteorológicas permitieran el trabajo de los equipos de socorro. Por su lado, el gobierno argentino informó que 77 ciudadanos argentinos damnificados por el huracán Irma fueron evacuados de la isla de Saint Martín y trasladados a Punta Cana y a la Isla francesa de Guadalupe.

AFP El agua avanzó sobre las calles empujada por los vientos.

Miami ayer era la imagen de un río torrentoso que atravesaba sus calles impulsado por el viento. Dos enormes grúas de construcción desplomaron sus moles dobladas por el huracán como si se tratara de estructuras de plástico, pero no provocaron heridos. Las grúas habían sido ya un motivo de preocupación en los días previos al huracán, pero las autoridades decidieron no retirar las alrededor de 25 que hay en la ciudad porque no había tiempo suficiente.

En su boletín de las 21 GMT (18 hora argentina), el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó que Irma bajó a categoría 2, pero advirtió por las “peligrosas marejadas ciclónicas que se generarán después de que el ojo del huracán Irma pase a lo largo de la costa oeste de Florida”. Esto indicaría que la parte más intensa del huracán ha quedado atrás, pero Irma aún presenta vientos máximos sostenidos de unos 175 kilómetros por hora.

Las lluvias dejaron importantes acumulaciones de agua en los Cayos y en el sur de la península. Anoche, los preparativos se extendían por la costa oeste, donde se temían olas de hasta 5 metros de altura. En la zona oriental de la península de La Florida, las autoridades impusieron un toque de queda hasta hoy a la mañana.

En Fort Lauderdale, Florida, la policía detuvo a nueve personas por saquear varias tiendas, entre ellas dos de ropa y calzado deportivo.

La parte norte del ojo del huracán Irma, la que lleva los vientos más intensos, había alcanzado a la mañana al archipiélago de Cayos Bajos del estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, luego de haber dejado unos 30 muertos y cuantiosos daños materiales en países del Caribe, donde tocó tierra en Cuba como huracán de categoría 5, con vientos de unos 257 kilómetros por hora.

“El huracán se desplaza hacia el norte y se espera que más tarde, el lunes (por hoy) se mueva hacia el norte-noroeste con un posible incremento de sus vientos”, precisó un comunicado de la CNH en el que agregó que el ciclón podría aproximarse al norte del territorio de Florida y el suroeste de Georgia el lunes por la tarde (local). “Aunque se pronostica debilitamiento, ‘Irma’ permanecerá como un huracán poderoso mientras se mueva cerca o a lo largo de la costa oeste de Florida”, insistió la entidad meteorológica. En su paso por el Caribe, Irma dejó “severas inundaciones” en La Habana y Varadero, donde se reportaron daños en techos de viviendas y en el tendido eléctrico, además de árboles caídos, según informó en su último boletín el Instituto de Meteorología local.

AFP Preparativos y traslado de vituallas.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró como “gran desastre” la situación por la que pasó Florida y Puerto Rico y ordenó ayuda federal para la recuperación de la isla tras el paso del potente huracán. Este auxilio “complementa los esfuerzos de recuperación locales en las áreas afectadas” por Irma, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El Gobierno argentino anunció que 77 ciudadanos damnificados por el huracán fueron evacuados de la isla de Saint Martín y trasladados a Punta Cana y a la Isla francesa de Guadalupe, desde donde regresarán a la Argentina. Con un vuelo charter, 68 argentinos fueron trasladados a Punta Cana, desde donde volverán al país mediante un vuelo de la compañía Copa Airlines, vía Panamá, mientras que otros nueve fueron evacuados en ferry por autoridades francesas a la Isla Guadalupe.

Ayer por la tarde, a las 16.35 de Argentina, Irma tocó tierra en la ciudad de Marco Island, a 20 kilómetros de la ciudad de Maple, al sudoeste de Florida, con categoría 3, vientos promedio de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230, según informó la Central estadounidense de Huracanes (NHC). Mientras tanto, la tormenta avanza hacia el norte con una velocidad de 19 kilómetros por hora, según el NHC, que advirtió contra la inminencia de marejadas en Naples y Marco Island.

Por otro lado, se informó que más de 12 mil vuelos fueron cancelados en todo el mundo debido a los efectos del huracán “Irma”, informaron desde la página web de observación de vuelos FlightAware.

Solamente en el estado norteamericano de Florida, en aeropuertos como Miami, Orlando o Tampa, no pudieron realizarse más de 9 mil vuelos. Asimismo fueron cancelados vuelos hacia Florida que tenían su partida prevista desde Europa, Sudamérica, Asia y Africa.