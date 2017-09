“Björk es una gran influencia”, admite Kata Morgensen, cantante de Mammút, banda rockera de la capital islandesa. “Pero nunca será influencia tan grande como mi padre: su manera de pensar y de vivir tuvieron enorme influencia en mí como persona y artista”. Hija del bajista Birgir Morgensen –que tocó en Kukl, la banda de Björk antes de The Sugarcubes, allá por 1983–, Kata arrancó con Mammút en 2003, con solo 13 años: “Somos muy cercanos, como una familia; creo que eso es muy importante para trabajar, nos da la libertad de crear sin tener casi que hablar”, dice sobre el grupo que completan Alexandra Baldursdóttir, Andri Bjartur Jakobsson, Arnar Pétursson y Vilborg Ása Dýradóttir; uno de los actos principales del ciclo Sounds of Iceland, que arrancará el 15/9 con Sólstafir en Niceto Club.

Una década más tarde, con su tercer disco (el multipremiado Komdu Til Mín Svarta Systir, algo así como “Ven a mí, mi oscura hermana”), el clan de Reikiavik empezó a cantar en ese inglés neutro que fascina al mercado global: “Me siento muy inspirada componiendo en inglés. Fue un desafío, pero llegó en el momento exacto: queríamos llegar a una audiencia más grande y evolucionar como artistas a través de nuevas experiencias y otras culturas”, dice la autora de Breath into Me, uno de varios hits potenciales de Kinder Versions, el disco que les abrió las puertas del mundo. “El título se refiere a la memoria y a cómo con el tiempo creamos versiones más lindas de las situaciones que nos tocaron vivir: con la mente, uno puede hacer que el pasado sea más bello”, dice sobre el que considera su mejor disco.

“Islandia es un país muy chiquito, no hay casi conversaciones sobre música; de hecho tener otro tipo de puntos de vista sobre el arte y la vida es una de las razones para irnos”, dice Kata. Con apenas 31 mil habitantes en un área de 103 mil km², su país tiene una gran actividad volcánica y geológica, y a su semejanza la música de Mammüt suena directa, orgánica y envolvente, como una tormenta sentimental sanadora. Y, por debajo de Björk, la reina del hielo, hay otras bandas en una escena musical que es magma ardiente: “Tenemos muchos buenos grupos, es una de las cosas más maravillosas de Islandia: Agent Fresco, JFDR, Kælan Mikla, RVKDTR, Moses Hightower, Sóley, HATARI y muchos. Estoy decidiendo dónde voy a vivir, no estoy segura. Sé que siempre voy a volver a Islandia, tengo raíces profundas; pero me gustaría vivir en un lugar más cálido”.

* Martes 26 a las 20 en Sounds of Iceland, Niceto Club, Niceto Vega 5510.